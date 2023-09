„FIREmobil“ in der Lausitz Mit High-Tech gegen Katastrophen

Das Feuer frisst sich durch das trockene Gras, Rauchschwaden steigen auf. Ein Hubschrauber nähert sich, steuert auf den Brand zu. Aus einem Behälter wirft er 1000 Liter Wasser über dem Feuer ab. Zum Glück ist es nur eine Übung. Auf der Leistungsschau „FIREmobil“ zeigen Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern ihre Fähigkeiten. Doch nicht nur Feuerwehrleute sind hier, sondern auch 80 Unternehmen.

Veranstaltungsort ist der südlich von Cottbus gelegene Flugplatz Welzow, ein Verkehrslandeplatz mit betonierter Start- und Landebahn sowie etwa 540 Hektar Fläche. Der Fahrzeugbauer Magirus aus Ulm präsentiert eine „simulierte Vegetationsbrandbekämpfung mit Fahrzeugen und Systemen“. Das schwedische Unternehmen Husqvarna zeigt Trennschleifer und Akkusägen in Aktion.

Spezialhersteller aus Brandenburg

Auch Dirk Schmitz ist vor Ort, der Geschäftsführer des Spezialherstellers Schmitz One Seven aus Luckenwalde im Süden von Berlin. 1993 hat Schmitz sein Unternehmen gegründet, in den ersten Jahren stellte er Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr her. Doch seit 2004 ist die Firma auf Druckluftschaumsysteme spezialisiert.

Diese Geräte setzen dem Löschwasser ein Tensid zu, erklärt Schmitz, um einen „sehr homogenen Schaum“ zu erzeugen. Bei einem Waldbrand zum Beispiel müsse die Feuerwehr sehr viel Wasser einsetzen. Die benötigte Menge sei aufgrund der Trockenheit gerade in Brandenburg nicht immer verfügbar. Wenn der Boden extrem trocken sei, könne er das Wasser außerdem nicht aufnehmen, es fließe einfach ab.

Mit Löschschaum hingegen werde deutlich weniger Wasser gebraucht, nur etwa ein Zehntel der Menge. Und die Wirkung halte länger an. „Schaum haftet an allem“, sagt der Unternehmer. Einige Feuerwehrleute besprühen währenddessen Bäume und Gras mit dem weißen Zeug. Die Schläuche, die sie dafür benutzen, sind deutlich dünner und leichter als Wasserschläuche, was die Arbeit erleichtert.

Schmitz One Seven stellt nach eigenen Angaben 200 Systeme im Jahr her. Die können in großen Löschfahrzeugen verbaut werden, aber zum Beispiel auch in einem Pkw. Schmitz präsentiert einen Wagen für zwei Feuerwehrleute. Der werde unter anderem auf Inseln bei Stockholm eingesetzt. Seine Spezialgeräte verkauft der Unternehmer in verschiedene Länder Europas, aber auch nach Australien, Brasilien und in die Arabischen Emirate. In Deutschland hingegen gehe es langsamer voran, sagt Schmitz. Immerhin setzten bereits 50 Feuerwehren in Brandenburg die Druckluftschaumsysteme ein.

Dirk Schmitz, Geschäftsführer des Spezialherstellers Schitz One Seven aus Luckenwalde.

Ein paar Meter entfernt dreht das Unternehmen Dicosy die „Turbo-Hydro-Jet-Box“ auf. Das ist eine Flugzeugturbine, die Löschwasser verschießt. Sie ist auf dem Dach eines Löschfahrzeugs installiert. Solche „Turbolöscher“ werden zum Beispiel von Werksfeuerwehren eingesetzt, um besonders heiße Brandherde zu löschen.

Bei der Leistungsschau “FIREmobil” im brandenburgischen Welzow zeigen Feuerwehren aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern ihre Fähigkeiten. Spezialhersteller präsentieren Technik und Gerät. feuer0914 © Christoph M. Kluge

Der Militär-Fahrzeugbauer Rheinmetall MAN Military Vehicles hat schweres Gerät mitgebracht. Der „Assault Bridge Carrier“ zum Beispiel ist ein Spezial-Laster mit einem taktischen Brückenlegesystem, der nach Herstellerangaben von mehreren NATO-Armeen verwendet wird. Doch nicht nur im Krieg, auch im Katastrophenschutz, kommen Brückenleger zum Einsatz. Zum Beispiel habe die Bundeswehr bei der Jahrhundertflut im Ahrtal damit gearbeitet, sagt ein Mitarbeiter.

Technik in Aktion sehen

Die FIREmobil sei eine Leistungsschau, keine reine Messe, betont Karl-Heinz Banse, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. „In der Halle sehen alle Geräte gut aus.“ Doch hier könne man wirklich sehen, was die Technik kann. Am Freitag werde zum Beispiel ein Amphibienflugzeug erwartet, das auf einen Schlag 9000 Liter Wasser abwerfen kann.

Bei der Leistungsschau “FIREmobil” im brandenburgischen Welzow zeigen Feuerwehren aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern ihre Fähigkeiten. Spezialhersteller präsentieren Technik und Gerät. feuer0914 © Christoph M. Kluge

Manfred Hommel hat die gesamte Veranstaltung organisiert. Der Geschäftsführer von Neue Messe Fulda meint, die Feuerwehren stünden aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels vor besonders großen Herausforderungen. Die Einsatzkräfte müssten sich für Flutkatastrophen und Großbrände wappnen. „Die Anforderungen an Mensch und Material sind gewaltig.“ Deshalb müsse man „neue Wege gehen“, zum Beispiel Roboter und Drohnen einsetzen.

Vom Flugplatz Welzow ist der Messemacher begeistert. Die große Fläche sei ideal für die Vorführungen. Der einzige Nachteil: Im Gegensatz zu einem Messegelände sei keine Infrastruktur vorhanden, sein Unternehmen habe alles mitbringen müssen. Sogar der Cateringservice reiste aus dem hessischen Fulda in die Lausitz. Leider habe sich vor Ort kein Gastronom gefunden, der bereit gewesen sei, das Risiko einzugehen, dass am Ende doch weniger Besucher kommen als erhofft, sagt Hommel.

Am Donnerstag ist der Andrang zwar noch etwas verhalten, aber Welzows Bürgermeisterin Birgit Zuchold (SPD) ist sich sicher, dass die Leistungsschau ein Erfolg wird. Zuchold möchte das Flugplatz-Areal zu einem nachhaltigen Gewerbegebiet umgestalten, mit Flugbetrieb. Das Areal sei ein „Rohdiamant“ im „Herzen Europas“, sagt die Bürgermeisterin.