Arbeitskampf am Jüdischen Krankenhaus in Berlin Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik auf

Nicht einmal eine Stunde haben die Gewerkschaft Verdi, die Tarifkommission und die Geschäftsführung am frühen Freitagmorgen zusammengesessen, um zum dritten Mal über einen möglichen Entlastungstarifvertrag am Jüdischen Krankenhaus zu verhandeln. Dann brach nach Tagesspiegel-Informationen der Arbeitgeber das Gespräch ab, legte kein Angebot vor. Nun wird die Belegschaft voraussichtlich am 19. und am 20. Dezember streiken.