Gottes Haus hat viele Wohnungen Wie weiter mit kirchlichen Immobilien in Berlin und Brandenburg?

Wer in diesen Tagen vor dem evangelischen „Haus der Kirche“ in Berlin steht, sieht sich nicht vor Bethlehems Stall. Vielmehr könnte er oder sie auf den Gedanken kommen, dass es sich die Landeskirche hier schick macht. Wie kann das sein bei sinkenden Einnahmen infolge von Kirchenaustritten, angesichts immenser Bau- und Energiepreise?

Das denkmalgeschützte Ensemble mit seinem Tagungszentrum, errichtet ab 1964, wird seit 2019 saniert. Das dortige Studentenwohnheim wurde zunächst dem Boden gleichgemacht. Dafür wird hier nun aber kein neuer Wohnraum geschaffen. Stattdessen bekommt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) einen nagelneuen Verwaltungsbau hingestellt, wenn nicht gar hingeklotzt.

Kirchen stehen vor großen Herausforderungen, wenn es um ihren Immobilienbestand geht. In der Regel fehlen Mittel für kostenintensive Renovierungen wie sie in Charlottenburg zu besichtigen sind. Hohe Betriebskosten tragen zu Finanznöten bei.

Ein Drittel des Gebäudebestandes sind Sakralbauten

Bernd Hoepfner, Studiendekan Immobilienwirtschaft an der Hochschule Fresenius Berlin, beziffert den bundesweiten Bestand der beiden christlichen Kirchen auf schätzungsweise 150.000 Gebäude. Genaueres weiß nur der liebe Gott. Denn eine Gesamtübersicht über die kirchlichen Liegenschaften gibt es nicht. So hat die Evangelische Landeskirche auch keinen Portfoliomanager für ihre Immobilien und kann nur auf die einzelnen Kirchenkreise verweisen.

Ein Drittel des Gebäudebestandes der beiden großen Kirchen sind Sakralbauten, schätzt Hoepfner. Deren Wert ist schwer zu beziffern, da eine Drittverwendungsfähigkeit für den allgemeinen Immobilienmarkt aufgrund der baulichen Grundstrukturen fehlt. In Zahlen ausgedrückt, erklärt Hoepfner weiter, sind dies etwa 21.000 evangelische und 24.500 katholische Kirchen. Etwa 100.000 Immobilien gibt es in Form von Kindergärten, Pflegeheimen, Grundstücken und ähnlichem.

18.018 Menschen traten in Berlin in diesem Jahr bis einschließlich September aus den Kirchen aus

Immerhin haben sich die evangelischen Kirchen unter www.kirchengrundstuecke.de eine Immobilienplattform geschaffen. Hier kommen sakrale und weltliche Gebäude, Wohnbaugrundstücke sowie Gewerbeflächen auf den Markt. Berlin hat dort aktuell nichts zu bieten. Dabei heißt es doch gelegentlich, etliche Kirchenimmobilien seien entbehrlich. Denn die Evangelische Kirche in der Hauptstadtregion verzeichnete 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen Mitgliederschwund um 3,2 Prozent. 861.965 Mitglieder waren noch 2021 registriert.

Laut Statistik kehrten im laufenden Jahr bis Ende September 9466 evangelische und 8442 römisch-katholische Christen ihrer Kirche in Berlin den Rücken. 110 Austritte betrafen die jüdische Gemeinschaft und kleinere christliche Kirchen. Setzt sich der Trend auch im vierten Quartal fort, dürften die ohnehin hohen Austrittszahlen 2021 vom Gesamtjahr 2022 noch getoppt werden.

150.000 sakrale und weltliche Gebäude besitzen die Kirchen in Deutschland Schätzungen zufolge

„Eine Trennung von Immobilien kann auch eine Lösung darstellen“, sagt Frank Röger, Leiter des Kirchlichen Bauamtes in Berlin: „Trennung heißt aber in dem Fall nicht Verkauf, sondern Erbbaurecht mit Nutzungsvereinbarung. Der selbst genutzte Immobilienbestand sollte sich an den Bedarfen orientieren.“ Röger geht davon aus, dass sich der Bestand bei Pfarrhäusern und Gemeindezentren deutlich verringern wird. Für sie gebe es einfach keinen Bedarf mehr.

Von den insgesamt rund 2000 Kirchen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz würden inzwischen 50 anders genutzt, sagt Röger. Vieles laufe über die sogenannte Mietmitnutzung, wenig über Verkauf. Vom katholischen Erzbistum Berlin werden nach Angaben ihres Sprechers Stefan Förner rund 40 Gebäude seit 2002 nicht mehr für Gottesdienste genutzt. „Für die nächsten Jahre ist absehbar, das viele bisher weitgehend kirchlich genutzte Immobilien einer neuen Nutzung zuzuführen sind; wenn dauerhaft keine eigene Nutzung von Immobilien oder eine Mietlösung abzusehen ist, werden wir uns auch von Immobilien trennen“, sagt er.

Das denkmalgeschützte „Haus der Kirche“ in Berlin-Charlottenburg wird seit 2019 umgebaut und erhält einen Neubau für die Verwaltung. © Reinhart Bünger

Welche Objekte verkauft oder in Erbbaupacht vergeben werden, entscheidet bei der EKBO der jeweilige Kirchenkreis in Abstimmung mit seinen Kirchengemeinden. „Hierauf hat die Landeskirche keinen Einfluss, da sie nicht Eigentümerin der Objekte ist“, sagt Röger. Das stimmt einerseits. Dennoch hadern andererseits einzelne Kirchengemeinden mit ihrer Landeskirche.

Wir nutzen das Vermögen der Kirche noch viel zu wenig. Hagen Kühne, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Blankenburg

Ein Beispiel: Hagen Kühne verrichtet seit Juni 2012 als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Blankenburg seinen Dienst. „Ich gehöre zu denen, die auch den gegenwärtigen Kurs und die Politik unserer Landeskirche extrem kritisch sehen“, sagt er und meint den Zuschnitt der Kirchengemeinden. „Wir haben mit einer Kirchenkreisreform angefangen, haben also riesige Kirchenkreise gebildet, in denen die aktuell vielen kleinen Gemeinden gar nicht mehr vertreten sein können.“

Ist das nun gut oder schlecht für die Bewirtschaftung, Instandhaltung und Nutzung kirchlicher Immobilien? „Das ist etwas ganz Schlimmes“, sagt Kühne. „Eine Gemeinde muss eine Mindestmitgliederzahl von 300 Personen haben, damit sie eine Körperschaft sein darf. Letztlich werden die kleinen Gemeinden quasi enteignet.“ Sie verlieren ihren Immobilienbesitz, der plötzlich von Großgemeinden verwaltet wird. Im Falle des Falles kann er auch veräußert oder verpachtet werden. Mit den Immobilien droht kirchliche Identität im dörflichen Raum verlorenzugehen.

Kirchengebäude lassen sich nicht in Bilanzen einstellen

Infolge eines Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird nun auch das Vermögen der Gemeinden bilanziert, sagt der Pfarrer aus dem nördlichen Berliner Umland. Auch die Immobilien wurden eingeschätzt. „Und es wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt. Wir haben jetzt ein neues Rechnungswesen – das ist eine Verbindung zwischen Kameralistik und kaufmännischer Buchführung.“ Es sei verheerend, dass Kirchengebäude nun „wie Lagerhallen“ mit Abschreibungen belegt werden. Es bedeute auch, dass die Gemeinden jetzt erhebliche Mittel zurücklegen müssten für eine sogenannte Substanzerhaltung der Rücklage.

Kirchen haben ja nicht nur eine gottesdienstliche Aufgabe, sondern sie sind auch Kulturdenkmale. Hagen Kühne, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Blankenburg

Ein völlig falsches Signal sei das überdies an den Staat, sagt Kühne. Als ob sich die Kirche um alle Immobilien kümmern könne! Diese Aufgabe müsse stärker von der öffentlichen Hand übernommen werden, nach der Devise: Je weniger Mitglieder, desto größer der Anteil der öffentlichen Hand. Die Begründung nach Kühne: „Kirchen gehören eben nicht nur uns allein, sondern sie gehören allen. Sie haben ja nicht nur eine gottesdienstliche Aufgabe, sondern sie sind auch Kulturdenkmale.“

Ob das die ehemaligen und noch verbliebenen Schäflein auch so sehen? Nach dem aktuellen Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung verlieren die Kirchen weiter an Bedeutung. Immer weniger Menschen in Deutschland glauben an Gott, bezeichnen sich selbst als religiös und besuchen den Gottesdienst. Mittlerweile trägt sich jedes vierte Kirchenmitglied mit einem Austrittsgedanken. „Wir müssen wegkommen vom Charakter einer reinen Angebotskirche hin zu einer Kirche, die Menschen bei ihrer spirituellen Suche begleitet“, sagt EKBO-Sprecherin Charlotte von Kielmansegg. „Viele Menschen sehen sich nicht als kirchenzugehörig. Aber die Frage nach dem Sinn bleibt.“ Auch die nach den Finanzen.

Der erst vor kurzer Zeit neu gestaltete Breitscheidplatz wird nun schon wieder wegen Bauarbeiten aufgerissen. © Olaf Wagner

So müssen die Kirchen stärker als bisher mit Zuwendungen der Bundesländer rechnen. Derzeit fließen pro Jahr rund 550 Millionen Euro aus den meisten Länderhaushalten an die evangelischen und katholischen Landeskirchen und Bistümer, davon rund 60 Prozent an die evangelischen Landeskirchen.

Die Staatsleistungen gehen zumeist auf das Jahr 1803 zurück, als Kirchengüter enteignet wurden. Sie umfassen Geld- oder Sachmittel, in manchen Fällen aber auch die Übernahme der Besoldung von Bischöfen, Domherren und Zuschüssen zu Pfarrergehältern. Der Auftrag zur Ablösung ist schon in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 festgeschrieben. 1949 wurde er ins Grundgesetz übernommen. Die Grundsätze hierfür muss die Bundesebene festlegen.

Für die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen könnten die Bundesländer nach Informationen der „Bild“-Zeitung rund 10,2 Milliarden Euro oder mehr zahlen. Diese Summe würde dem 18,6-fachen der bisherigen jährlichen Zahlungen entsprechen.

„Wir nutzen das Vermögen der Kirche noch viel zu wenig“, sagt Pastor Kühne. Seine Gemeinde sei ein gutes Beispiel. „Wir besitzen Häuser in Blankenburg, wir besitzen zweieinhalb Hektar Land in Blankenburg. Wir könnten das äußerst gewinnbringend nutzen.“ Zum Beispiel für ein neues Stadtquartier, gerne mit einem evangelischen Touch und viel menschlicher Nähe. Möglich wäre das.

Solardächer könnten neue Einnahmen bringen

Im Herbst 2019 hat die EKBO ein Gesetz zum Schutz vor Immobilienspekulation beschlossen. Zur Sicherung des kirchlichen Immobilienbestandes ist zunächst den öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften der EKBO ein Vorerwerbsrecht zum spekulationsbereinigten Verkehrswert anzubieten. Zur Verwirklichung des kirchlichen Auftrages sollen privatrechtliche Träger mit ihren Werken und Einrichtungen, die der EKBO zugeordnet sind, einen erleichterten Zugang zu kirchlichen Immobilien erhalten.

Das Thema Abgabe sowie Um- und Nachnutzung von Kirchengebäuden wird nach Angaben des Sprechers des Erzbistums Berlin auch die katholische Kirche in den kommenden Jahren stark beschäftigen. Vor allem in den neuen Pfarreien, die durch den Zusammenschluss von Gemeinden entstehen, gebe es ein Überangebot von Kirchen, aber auch von Gemeinderäumen, sagt Stefan Förner dem Evangelischen Pressedienst. Doch er ist überzeugt, „dass die Umwidmung von Kirchengebäuden zu Wohnraum keine Lösung für Wohnungsmangel sein kann“. Rund 40 Gebäude werden demnach seit 2002 nicht mehr vom Erzbistum Berlin für Gottesdienste genutzt.

Umbauarbeiten an der St. Hedwigskathedrale. © imago-images/Peter Meißner

Viele Gemeinden denken über Solardächer nach, um die Einnahmenseite zu verbessern, so auch die der EKBO. „Wir haben im Juli bei allen Kirchengemeinden angefragt, wer Photovoltaik auf einem Kirchendach installieren möchte und zahlreiche Rückmeldungen mit zugehörigen Unterlagen bekommen“, sagt Jörn Budde, Leiter des Umweltbüros der EKBO.

Zu wenig Eigenkapital für Renovierungen und Instandhaltungen

Zwei Drittel der Kirchengemeinden haben nach Angaben von Studiendekan Bernd Hoepfner keine ausreichende Eigenkapitalbasis, um Renovierungen und Instandhaltungen zu finanzieren. „Darauf folgt eigentlich, dass es zunehmend wichtiger wird, nicht einfach sakrale Gebäude abzutragen, sondern in einer sinn- und ertragsbringenden Projektentwicklung umzunutzen.“

Wie renovierungsbedürftig der Gebäudebestand ist, kann die Evangelische Landeskirche nicht sagen. „Wir benötigen – wie alle Landeskirchen und Diözesen – einen konsolidierten Gebäudebestand“, sagt Jörn Budde. Das schließe auch die Frage mit ein, welche Gebäude für die kirchliche Arbeit in Zukunft tatsächlich benötigt würden. „Nur diese Gebäude sollten umfänglich saniert und ertüchtigt werden.“

Die Umnutzung als Wohnraum bleibt in evangelischen wie katholischen Kirchengebäuden in der Hauptstadtregion weiter die Ausnahme.

Die Evangelische Landeskirche hat nach der Sanierung des „Hauses der Kirche“ keine weiteren Neubauvorhaben. Doch in Potsdam-Krampnitz soll eine ehemalige Panzerhalle zu einer Kita mit neuer Kirche umgebaut werden. Besser als umgekehrt.

