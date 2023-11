Gute Bildung für Alle „Zeit, dieses Versprechen zu erneuern“

Bildung war einmal ein Aufstiegsversprechen in der Bundesrepublik, und es erfüllte sich für viele aus der „Boomer-Generation“. Jetzt ist die Zeit, dieses Versprechen zu erneuern – in einer Zeit, in der Berliner Schulen nach Jahren des Sparens von viel zu wenig Lehrkräften und Sozialarbeitern berichten, in der immer mehr Schulabgänger Probleme haben, einen passenden Ausbildungsplatz und Wohnraum zu finden, und die meisten Studierenden eine Mieterhöhung mehr fürchten als die nächste Prüfungsklausur.