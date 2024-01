Heizkostennachzahlungen Berliner drehen seit dem Krisenjahr 2022 wieder richtig auf

In den nächsten Wochen und Monaten erhalten Mieter:innen ihre Heizkostenabrechnung für 2022. Hohe Nachzahlungsforderungen der Deutsche Wohnen und bei der kommunalen Gewobag wurden bereits öffentlich. Berliner Mieter sollten sich warm anziehen, wenn es um die Heizkosten geht, sagen die Verantwortlichen des Ablesedienstes Ista. Denn der russische Gas-Lieferstopp im Spätsommer 2022 und die darauf folgenden Energiepreiserhöhungen sind vergessen.

Berlinerinnen und Berliner drehen ihre Heizkörper wieder unbeschwert auf – um die elf Prozent mehr in den vergangenen Monaten des Jahres 202 laut des Immobiliendienstleisters Ista. Für die Jahre 2023 und 2024 sind hohe Nachzahlungen zu erwarten. „Die Berliner heizen in diesem Winter bislang mehr als sie glauben“, sagt Ista-Sprecherin Caren Altpeter mit Blick auf die 334.841 Datensätze aus 13.556 Mehrfamilienhäusern in Berlin. Das Unternehmen hat die Verbräuche exklusiv für den Tagesspiegel ausgewertet.

Ein Grund: Den Berlinern fehlt die Übersicht, trotz einer Gesetzesänderung im Jahr 2022. Die meisten erhalten während der Heizperiode keine regelmäßigen aktuellen Verbrauchsdaten, obwohl sie darauf einen Rechtsanspruch haben.

Auch das Ableseunternehmen Techem rechnet für die kommende Abrechnungsperiode 2023 mit einem weiterhin hohen Preis- und damit Kostenniveau.

Die Berliner waren im Ablesejahr 2022 laut Ista sparsamer als im Jahr 2021. Witterungsbereinigt sank der Verbrauch um durchschnittlich sieben Prozent bei Fernwärme, bei Gas sechs und bei Öl um sechs Prozent. Andererseits stiegen aber die Kosten kräftig.

„Das Jahr 2022 war in Sachen Energiepreisentwicklung ein sehr herausforderndes“, sagt Christoph Metzner für die Deutsche Wohnen. Valide Zahlen könne man noch nicht liefern.

Die Techem errechnete für Berlin für das Jahr 2021 einen Gesamt-Heizölpreis von 9,78 Euro pro Quadratmeter (2022: 13,32 Euro), einen Erdgaspreis von 8,15 Euro pro Quadratmeter (2022: 11,02 Euro), einen Fernwärmepreis von 10,44 Euro (2022: 12 Euro).

Die Energiekosten für Gas stiegen 2022 um 37 Prozent

Laut Ista-Ablesedienst stiegen die Energiekosten für das Jahr 2022 pro abgerechnete Kilowattstunde (KWh) für Fernwärme im Durchschnitt um 28 Prozent, beim Gas um 37 Prozent und beim Heizöl sogar um 66 Prozent. Diese Energiekosten kamen bislang nur zum Teil bei den Gas- und Fernwärme-Nutzern an.

„Die milde Witterung, erhebliche Sparanstrengungen der Verbraucher und die Dezemberhilfe haben die Preissteigerungen im Schnitt mehr als ausgeglichen“, sagt Hagen Lessing, Geschäftsführer von Ista Deutschland.

Im Bundesvergleich ist der Verbrauch in Berlin hoch

Diese Ista-Stellungnahme korrespondiert mit Aussagen des Mitbewerbers Techem. Grundsätzlich gelte der Verbrauch für die Region Berlin im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet als hoch, schreibt Sprecherin Janina Schmidt. Für den Großteil des Landes habe die Techem aufgrund eines energiesparenden Nutzerverhaltens einen mittleren bzw. niedrigeren Verbrauch für das Jahr 2022 feststellen können.

Berlins kommunale Wohnungsunternehmen haben keinen Überblick über die Heizkostenentwicklung und die Zahl säumiger Mieter. „Die genaue Zuordnung offener Posten aus Heiz- und Betriebskostenabrechnung zum Stichtag des jeweiligen Jahresendes ist nicht möglich“, schreibt Anja Libramm zum Abrechnungsjahr 2021 bei der „Stadt und Land“.

Allerdings haben sich bei diesem landeseigenen Unternehmen 2021 die offenen Forderungen aus Mieten und Betriebskostennachzahlungen von rund acht Prozent auf rund zwölf Prozent erhöht – obgleich 2021 ein Vorkrisenjahr war. Bei der Degewo liefen 2021 rund 75 Prozent der Abrechnungen aufgrund höherer Vorauszahlungen auf ein Guthaben hinaus, sagte ein Sprecher.

Ein Anstieg der Forderungen ist gewiss

Für das Jahr 2022 haben die „Städtischen“ deutlich höhere Nebenkostenabrechnungen verschickt. „Ein recht hoher Anteil wird erst zum Februar 2024 fällig“, schreibt eine Sprecherin der Gewobag. „Für das Jahr 2022 stellen wir einen Anstieg der Forderungen fest“, notiert die städtische WBM.

Warm dürfte Berliner:innen bei kommenden Abrechnungen werden: „Die Berliner müssen für das Abrechnungsjahr 2023 bei Gas und Heizöl mit deutlich höheren Heizkosten rechnen – Ausnahme Fernwärme“, sagt Ista-Sprecherin Altpeter. „Der etwas wärmeren Witterung steht hier das zuletzt laut Ista Heiz-O-Meter weniger sparsame Heizverhalten gegenüber.“