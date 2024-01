Immobilieninvestments in Berlin „Umsatz auf dem Niveau der Jahre 2008 und 2009“

Der deutsche Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien ist mit Blick auf den Umsatz am Boden angekommen. Er verliert an Attraktivität, wie die Berlin Hyp AG in ihrem ersten Trendbarometer 2024 herausarbeitete. Das ist auch auf Berlin gemünzt. „Für das Jahr 2024 gilt es, vom Leerlauf zumindest wieder in den ersten Gang zu schalten“, sagte Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp AG, in einer Mitteilung vom Montag.