Kennen Sie die BGZ, Berliner Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit? „Es tut mir leid, aber ich habe keine Informationen über eine Organisation namens ‚Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit‘ (BGZ) in meinem Wissensspeicher“, bekennt ChatGPT. Zuvor hatte die KI-Maschine selbstgewiss ausgeführt, was die GIZ so alles macht, die „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“. Die gehört jedoch zum Bund und ist deutlich größer als die BGZ.