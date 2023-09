Mehr Kinderarztsitze für Berlin Spandau und Reinickendorf profitieren am meisten

In der Hauptstadt können sich ab 2024 mehr Kinderärzt:innen niederlassen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat ihren Bedarfsplan angepasst und 21,5 zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten geschaffen. Anfang kommenden Jahres will die KV die Kassensitze ausschreiben.

„Die Situation in der pädiatrischen Versorgung hat sich in den vergangenen Jahren vor allem in den Ostbezirken, aber mittlerweile auch in Spandau und Reinickendorf verschlechtert“, sagte Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der KV Berlin. „Mittlerweile versorgt eine Praxis in den genannten Bezirken im Durchschnitt mehr als 2000 Patienten. Das haut einfach nicht mehr hin.“

In Spandau und Reinickendorf schafft die KV Berlin 8,5 neue Kassensitze, in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf acht, in Treptow-Köpenick werden fünf neue Praxen aufmachen dürfen. In den anderen Bezirken befinde sich der Versorgungsgrad nach Ansicht der KV Berlin „noch auf einem guten Niveau“. Daher bleiben diese für neue Niederlassungen gesperrt.

Angespannte Lage in den Randbezirken

Einen Ansturm auf die Kassensitze erwartet die KV Berlin nicht. Einerseits werden die Babyboomer bald in den Ruhestand gehen, hinzu kommen ein Mangel an Medizinischen Fachangestellten (MFA) und Nachwuchsprobleme in der Ärzteschaft. Im April sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ): „Wir sehen mit Schrecken, dass wir in eine Situation laufen, in der wir zu wenig Personal haben werden. Engpässe sind absehbar.“

Auch KV-Chef-Ruppert, selbst Kinderarzt und über 60, rechnet mit einer Welle von Verrentungen. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung in den Randbezirken. Die Versorgungsgrade in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg betragen derzeit nur noch 93,8 und 96,3 Prozent, Spandau und Reinickendorf kommen auf 89,7 und 93,8 Prozent, in Treptow-Köpenick liegt der Versorgungsgrad bei 89,1 Prozent.

Die restlichen Bezirke kommen zusammen auf 120,4 Prozent – mit 137,2 Prozent ist der Versorgungsgrad in Steglitz-Zehlendorf am höchsten.

Neue Kinderarztsitze hatte die KV Berlin zuletzt 2018 ausgeschrieben. Damals durften sich in Neukölln drei neue Kinderärzt:innen, in Reinickendorf zwei sowie jeweils eine Kinderärztin beziehungsweise ein Kinderarzt in Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Treptow-Köpenick niederlassen. Außerdem ermöglichte die KV zwei neue Zulassungen für Kinder- und Jugendpsychiater:innen.

Entbudgetierung ermöglicht laut KV neue Sitze

Möglich macht die neuen Sitze die in diesem Jahr beschlossene sogenannte Entbudgetierung für Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin. Alle Untersuchungen und Behandlungen werden nun in voller Höhe vergütet. Vorher legten Budgets einen Grenzwert fest. Hatte eine Praxis diesen überschritten, erhielt sie für Behandlungsfälle eine geringere Vergütung.

Aufgrund dieser Deckelung hat die Auszahlungsquote laut KV nur bei rund 80 Prozent der üblichen Vergütung gelegen. „Mit der Entbudgetierung können wir endlich das tun, was wir schon immer wollten: mehr Niederlassungsmöglichkeiten schaffen, um mehr Patienten versorgen zu können“, sagte Ruppert. Er forderte zudem, die Entbudgetierung auf alle Fachgruppen auszuweiten.

Dem neuen Bedarfsplan haben die Berliner Krankenkassen in einer ersten Runde zugestimmt. Die Senatsgesundheitsverwaltung muss noch eine Stellungnahme abgeben. Am Ende entscheidet der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Berlin.

Die KV Berlin ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber und anderen Akteuren der ambulanten Selbstverwaltung. Der KV müssen alle Berliner Vertragsärzt:innen und -psychotherapeut:innen angehören.