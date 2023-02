Mein guter Rat Ausmustern im Kleiderschrank

Ich hoffe, Sie haben die guten Vorsätze vom Jahresbeginn noch nicht fallengelassen. Was bleibt, was wird ausgemustert? Stellen Sie sich diese Fragen, wenn ein neues Jahr beginnt? Vielleicht lag ein neues Handy unter dem Weihnachtsbaum und das alte ist nun überflüssig oder Sie möchten Platz im Kleiderschrank schaffen.

Secondhand-Portale sind hier nützlich und kaufen gebrauchte Ware ein, um sie dann in ihrem Online-Shop zu veräußern. Einige sind auf bestimmte Handymodelle spezialisiert, andere zahlen einen bestimmten Geldbetrag je Kilo eingesandter Kleidung aus. Für Sie kann sich der Verkauf an eine Secondhand-Plattform lohnen, da es oft zeitaufwändiger ist, gebrauchte Produkte selbst zu veräußern, auch wenn Sie dabei meist weniger Geld verdienen als beim Privatverkauf.

Was bedeutet „wie neu“?

Erkundigen Sie sich vorab, nach welchen Kriterien Ihre Plattform Waren einstuft. Was bedeutet etwa „wie neu“? Prüfen Sie die Gütesiegel der Webseite auf ihre Aussagekraft. Bringen Sie in Erfahrung, welche Rechte Sie haben und wie die Fristen für die Reaktion nach einem Kaufangebot durch die Plattform oder auch für die Zahlung aussehen. Was passiert, wenn Ihr Produkt abgelehnt wird? Erhalten Sie es zurück?

Einige Plattformen gewähren Ihnen eine 14-tägige Frist, um sich zu melden, bevor es entsorgt wird. Manchmal fallen hierfür Gebühren an. Achten Sie auch darauf, ob Servicepauschalen oder Versandkosten in Rechnung gestellt werden. Finden Sie heraus, wie gut der Kundenservice der Plattform bei Problemen erreichbar ist.

Ein Hinweis ist mir besonders wichtig: Gerade auf Handys, Laptops oder Tablets sind oft sensible Daten gespeichert. Löschen Sie vor dem Verkauf alle Daten sowie verbundene Konten und setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. Einige Plattformen bieten auch eine professionelle Datenlöschung an. Ausgemustert gehören sie auf jeden Fall.

