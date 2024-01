Musik-Patent 1883 „Berliner Pumpen“ für die Bass Tuba

Anfang Mai 1838 war Berlin gefegt, geleckt und geschmückt: Die lang erwarteten Gäste – Zarenpaar Nikolai I. und Alexandra Fjodorowna – waren aus dem fernen Russland eingetroffen. Zum Auftakt des Besuchs in Alexandras Heimat (sie wurde 1798 im Schloss Charlottenburg als Charlotte von Preußen geboren) hatte ihr Vater, Preußenkönig Friedrich Wilhelm III., etwas Besonderes geplant: ein Open-Air-Konzert.

Der Mann, den er mit der Ausführung der Veranstaltung beauftragte, war der Direktor der Musikkorps der königlichen preußischen Garde-Korps, Wilhelm Wieprecht. Einige Jahre zuvor hatte Wieprecht, der stets an der Verbesserung von Musikinstrumenten oder der Entwicklung neuer Instrumente interessiert war, eine Zusammenarbeit mit dem preußischen Hofinstrumentenmacher Johann Gottfried Moritz (nach dessen Tod übernahm sein Sohn, Carl Moritz, die Aufgaben) aufgenommen.

Wieprecht wollte einen neuen Klang kreieren, der die ohnehin schon wuchtige Lautstärke der Militärmusik noch verstärken sollte. Sie konzentrierten sich auf den klangvollsten unter den Blasinstrumenten: die Ophikleide, der Bass-Horn und die Tuba (noch in ihrer Ursprungsform). Vor allem war die Tuba vielversprechend, ihr fehlten noch aber die gewünschte Tiefe und die Kraft.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und entwickelt Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Mit den neuartigen Ventilen, die Wieprecht und Moritz am 12. September 1835 in Berlin zum Patent anmeldeten (Berliner Pumpen) erhielt das Instrument einen völlig neuen Klangumfang. Die fünf Ventile – drei für die linke, zwei für die rechte Hand – machten aus der neuen „Bass-Tuba in F“ nicht nur das lauteste, sondern auch das tiefste von allen Blechblasinstrumenten des preußischen Militärorchesters.

Und auch das schwersten: Eine durchschnittliche Tuba dieser Art bringt ganze elf Kilogramm auf die Waage. Der Zarenbesuch von 1838 bot sich als die perfekte Gelegenheit, diesen neuen Klang einem größeren Publikum zu präsentieren. Dieses außergewöhnliche Ereignis erforderte weniger eine Bühne als vielmehr eine Arena – groß genug, um 32 Infanterie- und Kavallerie-Musikkorps, Orchester sowie 200 Trommeln unterzubringen.

Ein Ensemble mit mehr als 1000 Musikern

Wilhelm Wieprecht sollte ein Musikensemble dirigieren, das aus insgesamt 1086 Musikern bestand. Alle waren sich einig, dass es nur einen Ort für eine solch bombastische Aufführung gab: der Berliner Schloßplatz. Es sollte das größte Open-Air-Konzert werden, das Preußen in seiner 137-jährigen Geschichte gesehen hatte. Und es war auch das große Debüt von Wieprechts und Mortiz’ Bass-Tuba.

Auf Wieprechts Signal hoben die Dirigenten ihre Taktstöcke, und Sekunden später schmetterte das gesamte Ensemble die russische Nationalhymne in einer Lautstärke, die nur als episch bezeichnet werden kann (vier Tage später folgte eine zweite, genauso eindrucksvolle Musikaufführung, in der uns Wieprecht den heutigen „Großen Zapfenstreich“ bescherte).

Eines den lautesten und auffälligsten Instrumente in diesen Monster-Konzerten war die Bass-Tuba – heute ein fester Bestandteil jeden großen Orchesters und das Instrument des Jahres 2024.