Mustafa’s Gemüsekebab „Herr Kara, was muss man tun, um so eine Schlange vorm Laden zu haben?“

Lieber Herr Kara, diese Schlange, die Sie da jeden Tag vor ihrer Dönerbude haben, ist ja der Traum eines jeden Verkäufers. Wie haben Sie das gemacht?

Eigentlich gab es aber ab dem Tag der Eröffnung, dem 15. November 2005, einem Freitag, eine Schlange. Die war zwar viel kürzer, bestand vielleicht aus fünf, sechs Leuten, aber sie war konstant und wurde immer länger. Und das liegt daran, dass mein Produkt gut ist. Wir alle, die da arbeiten, sind Döner-Köche. Es ist total wichtig, wie das Fleisch gebraten und gewürzt ist. Genauigkeit und Fleiß spricht sich rum und zahlt sich aus.

Aber es gibt auch Verkäufer, die bieten sehr gute Ware an – und haben trotzdem nicht so eine lange Schlange vorzuweisen.

Da kommt vieles zusammen. Wir hatten auch Glück mit dem Standort und auch damit, dass damals dieser New-York-Times-Journalist über uns geschrieben hat.

Vieles an Ihrem Laden könnten Sie effizienter machen. Er könnte größer sein und dann könnten Sie mehr Menschen in weniger Zeit bedienen und mehr Geld verdienen. Warum tun Sie das nicht?

Ein guter Döner braucht Zeit. Die nehmen wir uns für die Bestellung von jedem Kunden. Es haben schon so viele Menschen zu mir gesagt: Tarik, du hast so eine krasse Marke aufgebaut, warum machst du da nicht mehr draus? Wieso eröffnest du nicht weitere Filialen? Ich antworte dann: Das tue ich nicht, weil ich dann die Qualität von meinem Döner womöglich nicht mehr gewährleisten könnte. Geld ist nicht so wichtig, wie dass wir das, was wir tun, ehrlich und gut machen.

Sie hatten mal eine Dependance in München für drei Jahre. Warum haben Sie die wieder geschlossen?

Da gab es auch eine Schlange vom ersten Tag an. Das Problem war der Spirit. Die Leute da waren so weit weg von unseren. Und ich konnte nicht so oft runterfahren. Das war stressig, hat keinen Spaß gemacht und sich nicht richtig angefühlt. Und weil, wie gesagt, Geld nicht das Wichtigste ist, habe ich mich für die Schließung entschieden. Und das, obwohl am letzten Tag genau so eine Schlange vor dem Laden stand wie am ersten.

Früher war Mustafa’s Gemüsekebab kieziger. Jetzt stehen vor allem Tourist:innen an. Vermissen Sie die alten Kreuzberger:innen?

Die kommen immer noch. Und außerdem freue ich mich über jeden Kunden. Ich mache keinen Unterschied, für wen ich den Döner zubereite.

Sind Sie enttäuscht, wenn Sie zu der Bude kommen und da stehen mal nur zehn bis 15 Menschen davor?

Während der Pandemie, als weniger Gäste in die Stadt kamen, haben wir das schon gemerkt. Und ich muss zugeben, dass ich manchmal, wenn die Schlange kurz ist, bei Curry 36 gucke, wie es bei denen aussieht. Aber dann besinne ich mich auch wieder. Weil es nicht um die Schlange geht, sondern um das Produkt – und dann arbeite ich weiter.

