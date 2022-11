Neue Pflegeausbildung in Berlin Niedrigschwelliger Zugang soll Fachkräftemangel entgegenwirken

Berlin hat einen neuen Ausbildungsgang im Bereich Pflege. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte, starten noch in diesem Jahr vier Berliner Berufsschulen Ausbildungsgänge zur sogenannten Pflegefachassistenz. Der praktische Teil der Ausbildung findet in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen statt. Für Azubis an Pflegeeinrichtungen übernimmt das Land Berlin die Schulkosten.

Die Ausbildung dauert nur 18 Monate, für Azubis mit Vorerfahrungen in der Pflege sogar nur zwölf. Fertig ausgebildete Pflegefachassistent:innen dürfen Patienten selbstständig waschen, anziehen oder füttern. Nach vorheriger Anleitung durch eine Fachkraft dürfen sie auch Vitalwerte messen oder Medikamente geben.

Der Ausbildungsgang soll einen niedrigschwelligen Einstieg in die Pflege ermöglichen Ein Sprecher der Senatsverwaltung

Der neue Ausbildungsgang solle „einen niedrigschwelligen Einstieg in die Pflege ermöglichen und dabei helfen, dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken“ erklärte ein Sprecher der Senatsverwaltung. Die Ausbildung kann sowohl in Voll- als auch in Teilzeit absolviert werden, in Teilzeit dauert sie drei Jahre. Beginnen können sie Menschen aller Altersgruppen, Voraussetzung sind ein Hauptschulabschluss und ausreichende Deutschkenntnisse.

Im Rahmen der Ausbildung lernen die Azubis sowohl die Arbeit im Krankenhaus als auch die in der ambulanten und stationären Pflege kennen. Wer sich zum Ende der Ausbildung zum Pflegefachmann/frau weiterbilden möchte, kann diese Folgeausbildung von drei auf zwei Jahre verkürzen.

Der Verdienst als Pflegefachassistenz liegt in Berlin bei rund 18 Euro pro Stunde. Zu den anbietenden Berufsschulen gehören die Vitanas Akademie in Kreuzberg, der Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe in Reinickendorf, das Bildungszentrum für Pflegeberufe an der DRK-Schwesternschaft in Lankwitz und die Mecoakademie für Gesundheitsberufe in Wedding.

