Tagesspiegel Plus Neue Software erleichtert das Finden : Zentrales Fundbüro meldet höhere Erfolgsquote

Jedes Jahr landen in Berliner Fundbüros rund Zehntausende Gegenstände, die in Bussen und Bahnen oder in Geschäften vergessen wurden. Eine neue Software erhöht die Chance, Verlorenes zurückzubekommen.