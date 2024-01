Protest-Aktionen für Mittwoch geplant Bauern wollen alle Autobahnzufahrten in Brandenburg blockieren

Am Mittwoch wollen Landwirte alle Autobahnzufahrten im Land Brandenburg blockieren. Die Aktion soll zwischen 9 und 15 Uhr stattfinden. Das kündigte Roland Straßberger von der Bauernvereinigung „Land schafft Verbindung“ (LsV) am Dienstag dem RBB an. Demnach plant LsV, mindestens zwei Traktoren an jeder Auffahrt zu stationieren, um diese lahmlegen zu können.

Die Polizei erwartet dem Bericht zufolge auch an der Autobahn 10, dem Berliner Ring, Blockadeaktionen. Diese könnten auch früher beginnen oder länger andauern als angegeben.

Landesbauernverband hat Aktionen nicht angemeldet

Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ wurde 2019 als Reaktion auf ein Agrarpaket der damaligen Bundesregierung gegründet, das bei den Landwirten auf erheblichen Widerstand stieß. Seither hat sich LsV durch Demonstrationen und Traktorkorsos in der Öffentlichkeit bemerkbar gemacht, fiel allerdings auch durch interne Streitigkeiten und Spaltungen auf.

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) geht im Vorfeld der Aktionen vorsichtig auf Distanz. Eine Sprecherin teilte am Dienstagabend mit: „Obwohl weder der Landesbauernverband noch seine Kreisverbände die Aktionen angemeldet haben, weisen wir auf zu erwartende Einschränkungen für die Mitbürgerinnen und Mitbürger hin.“