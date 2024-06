Quartiersentwicklung in Neukölln Aufbruch zum neuen Kiehlufer

Neukölln ist bisher nicht als Standort für hochpreisiges Wohnen und Lifestyleangebote aufgefallen. Das ändert sich, seitdem „Kreuzkölln“ die Kieze mit Hipstern bevölkert. Nicht nur an der Karl-Marx-Straße werden alte Kaufhäuser in Edelshop-Schuppen („Kalle Neukölln“) umgewandelt. Auch am Wasser ändern sich die Perspektiven.