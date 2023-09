Rasende Shuttles für Berlin Schwedisches Wassertaxi „fliegt“ über die Gewässer

Noch beeindruckender als der Flug ist die Landung. An einem Hebel neben dem Steuerrad nimmt Erik Eklund das Gas weg, per Knopfdruck fährt er die Foils ein, also die Flügel unter dem Boot. Das sackt einen halben Meter ab, bis der Bug mit einem Platsch ins Wasser des Sees im Berliner Südosten fällt, der wegen des Tempolimits hier lieber nicht genannt werden soll.