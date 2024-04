Tagesspiegel Plus Sauerstoffdrucktherapie und Kälte bis minus 120 Grad : So läuft es im großen Longevity-Zentrum in Berlin

Longevity-Medizin liegt im Trend: Dass sie die Lebenszeit verlängern kann, ist nicht bewiesen. In Berlin locken gleichwohl mehrere Zentren Interessierte, darunter Profisportler, um teils kostspielige Anwendungen auszuprobieren.