Shoppingtreff im Berliner Norden Kiez-Bummelmeile ohne Autoverkehr?

Sie ist ziemlich schön, hat Charme. Und wichtig ist sie sowieso für Berlins Norden: die Shoppingmeile Heinsestraße in Berlin-Hermsdorf (17.000 Einwohner). Doch es gibt Kritik am Verkehr, der durch die Straße rollt. Jetzt zeigt ein Verkehrsclub seine Idee zur Verkehrsberuhigung, über die der aktuelle Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel jetzt berichtet - hier in voller Länge: tagesspiegel.de/bezirke.

17.000 Leute leben im bürgerlichen Hermsdorf

Die Heinsestraße bildet mit dem S-Bahnhof das Ortszentrum von Berlin-Hermsdorf, hier geht man shoppen, tätigt Erledigungen, ist unterwegs. Verschiedene Akteure, darunter der ökologische Verkehrsclub VCD Nordost und die Ortsgruppe Hermsdorf der Grünen, wünschen sich jedoch eine sicherere Heinsestraße, auf der in erster Linie Fußgänger:innen und Fahrradfahrer:innen in ihrer Mobilität gefördert werden.

Wer war dieser Heinse? Heinse war von 1816 bis 1829 Eigentümer des Gutes Hermsdorf, berichtet das Straßenlexikon Kauperts, nennt aber keinen Vornamen. 1937 wurden der südöstlich des Hermsdorfer Damms gelegene Teil der Albrechtstraße und die Roonstraße in Heinsestraße umbenannt.

„Rund zwei Drittel des Kfz-Verkehrs in der Heinsestraße ist reiner Durchgangsverkehr“ erklärt Heiner von Marschall, Landesvorsitzender des VCD Nordost. „Davon hat auch der Einzelhandel nichts. Stattdessen brauchen wir mehr Aufenthaltsqualität für eine längere Verweildauer und mehr Grün, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen“, fordert Marschall.

Der VCD Nordost hat nun einen Vorschlag zur Verkehrsberuhigung in der Heinsestraße vorgestellt

Die Heinsestraße soll für Durchgangsverkehr unterbrochen werden, indem die Grünanlage auf dem Max-Beckmann-Platz über die gesamte Straßenbreite vergrößert wird. Die Häuser würden weiterhin erreichbar sein, die Straße könnte jedoch nicht mehr in voller Länge durchfahren werden. Damit könne man zwei Drittel des Kfz-Verkehrs reduzieren.

Die Straße wird unterbrochen. Durchfahrt frei nur noch für Radfahrer. © promo/VCD

Rechts der S-Bahnhof. Die gelbe Linie ist die Straße, die vom erweiterten Park unterbrochen wird. © prom/VCD

Zu Fuß und per Fahrrad käme man weiterhin durch. Der Fahrradstreifen könne dabei auch von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, der Polizei und Krankenwagen genutzt werden. „Gleichzeitig gewinnen wir mehr Grün, mehr Straßenbäume und Versickerungsflächen. Die Flächen könnten auch für mehr Außengastronomie im lauschigen Schatten genutzt werden“, so die Vision des VCD Nordost.

