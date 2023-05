Spezialisiert auf Pilates, Yoga, Tanz Wie eine ehemalige Berliner Hebamme ihr Studio durch die Pandemie brachte

Wenn Ulrike Bienzeisler einen Kurs in ihrem Studio unterrichtet, kommt es häufiger vor, dass sie zu Baby-Beikost gefragt wird, zu wunden Brustwarzen oder zu Nackenverspannungen. Die Geschäftsführerin von „Sportraum“ in der Babelsberger Straße in Wilmersdorf ist nämlich nicht nur Trainerin – sondern auch ausgebildete Hebamme.