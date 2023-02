Treffen vor der Wahl Kahlfeldt treibt Molkenmarktprozess voran

Nach Tagesspiegel-Informationen findet am Freitag nach längerer Zeit ein Treffen zwischen Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt (SPD) und den beiden Planungsteams für den Molkenmarkt statt. Die Stadtentwicklungsverwaltung dementiert, dass hier der Masterplan oder ein Zwischenstand präsentiert werden sollen. Davon war vorab aber die Rede, dass der aktuelle Stand des Masterplans vorgestellt werden solle. Von der Senatsverwaltung hieß es lediglich, der Masterplan werde „derzeit in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erarbeitet. “ Die Senatsbaudirektorin sei „im Austausch mit den beiden prämierten Entwurfsteams, um die Einbindung der Teams in den weiteren Prozess zu besprechen.”

