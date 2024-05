„Unglaubliches Bürgerinteresse, aber...“ Darum wird nichts aus dem neuen Wochenmarkt in Kladow

„Ein Gespräch, eine lose Anfrage, aber mehr kam da nicht.“ Das erzählte Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, als der mit ihm über den Kladower Wochenmarkt sprach. Seit 2019 ist die Idee hier Thema im Spandau-Newsletter, unzählige Bürger hatten den Wunsch nach einem Wochenmarkt geäußert und von Käse und Cappuccino vor der Dorfkirche geträumt. Sogar der renommierte Stadtplaner Florian Mausbach mischte in der Tagesspiegel-Debatte mit.

Nur: Das Interesse der Händler ist mau. Das Interessenbekundungsverfahren ist jetzt auch im dritten Versuch gefloppt. Wie schon 2022 und 2023.

Er habe eine „eine unglaubliche Resonanz“ erhalten wie sonst bei kaum einem anderen Thema, berichtet Stadtrat Schatz erstaunt, nachdem die Ausschreibung im Spandau-Newsletter gestanden hatte. Viel Zustimmung, Dankbarkeit, Kopfkino, Träume, hohes Interesse, aber eben von Bürgern, nicht von Händlern.

16.500 Einwohner hat der Ortsteil Kladow, gelegen im ländlichen Süden von Berlin-Spandau

„Ich kann mir einen hochwertigen Wochenmarkt weiter sehr gut vorstellen, das passt schon gut zu Kladow und zu diesem Ort“, so Schatz. Aber die Szene der Händler sei klein und sie wird nicht größer. „Die Händler, die in der Altstadt Spandau stehen – das wären ja auch die Händler für Kladow.“ Und die Bäcker, Blumen-, Gemüse-, Käse- und Feinkosthändler können mit ihren Wagen nur an einem Ort sein.

Vor der Dorfkirche sollten zwölf Stände aufgebaut werden. © André Görke TSP

Zumal die Zahl der Kunden in Kladow doch eine Nummer kleiner wäre als, sagen wir, am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg oder auf dem Winterfeldtmarkt in Schöneberg. Geplant waren in Kladow mindestens zwölf Stände.

Altstadt-Pfarrer sorgt sich um die Fußgängerzone ohne Karstadt

Was wird aus dem Wochenmarkt in Kladow? Seit 2019 ist die Idee Thema im Tagesspiegel. Jetzt spricht der Stadtrat im Spandau-Newsletter über Firmeninteresse und Bürgerresonanz.

