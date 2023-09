Verwaltungsreform für Berlin lässt auf sich warten Senat will erstmal mit allen Akteuren reden

Die geplante Reform der Berliner Verwaltung, die zugleich eine Verfassungsreform ist, lässt auf sich warten. Das war dem Vorstandssprecher der Stiftung Zukunft Berlin, Markus Dröge, schon im Juni aufgefallen. „Die Verwaltungsreform ist das dringendste Projekt des neuen Senats. Es darf nicht passieren, dass hier jetzt wieder Zeit verloren wird. Wir erwarten, dass noch im Sommer die Klärung beginnt, welche Punkte ohne Verfassungsänderung vom Parlament beschlossen werden können“, erklärte Dröge, ehemaliger Evangelischer Landesbischof, in dieser Zeitung.

Dabei hatte Regierungschef Kai Wegner (CDU) noch vor der Wiederholungswahl einen Verfassungskonvent angekündigt, der innerhalb eines Jahres Ergebnisse vorlegen werde. Doch von dieser Idee habe sich der Senat inzwischen wieder verabschiedet, wie Senatssprecherin Christine Richter erklärte. Stattdessen ist ein Beteiligungsverfahren geplant, das am 30. September beginnen soll. Dann will der Senat auf einer Klausurtagung mit den Bezirksbürgermeistern reden. Anschließend wolle man mit der Opposition sprechen.

Ein Verfassungskonvent hätte zwar den Vorteil, dass sich ein Gremium intensiv mit den Aufgaben und Zielen einer Reform befasst, aber viele Gruppen würden sich übergangen fühlen. „Wir möchten eine grundsätzliche Verständigung darüber erreichen, was wir bei den Zuständigkeiten ändern wollen“, sagte Richter. Da für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit nötig sei, müsse auch die Opposition mit ins Boot.

Wir wollen keine Vorgaben machen und keine fertigen Papiere vorlegen, sondern mit den Bezirksbürgermeistern, den Grünen und der Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen. Christine Richter, Senatssprecherin

Geplant seien auch Gespräche mit gesellschaftlichen Akteuren wie der Industrie- und Handelskammer (IHK), dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und der Stiftung Zukunft Berlin, die schon am Eckpunktepapier zur Verwaltungsreform der abgewählten rot-grün-roten Vorgängerkoalition beteiligt war. Dieses Papier solle weiterhin Grundlage des geplanten Senatsbeschlusses zur Verwaltungsreform sein, erklärte Richter.

Zugleich sollten die Gespräche mit den Akteuren offen geführt werden. „Wir wollen keine Vorgaben machen und keine fertigen Papiere vorlegen, sondern mit den Bezirksbürgermeistern, den Grünen und der Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen.“ Einen Zeitplan für die einzelnen Schritte zur Verwaltungsreform nannte Richter nicht.

Staatssekretärin Martina Klement (CSU), in der Senatskanzlei für die Digitalisierung zuständig, hatte am Montag im zuständigen Ausschuss erklärt, es werde ein Beteiligungskonzept zur Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) geben, in dem die Kompetenzen von Bezirks- und Senatsebene geregelt sind. Dafür müsste die Verfassung allerdings nicht geändert werden.