Vor dem Baustart mit dem Bundeskanzler „Leuchtturm der Wirtschaft entsteht in Siemensstadt“

Der Kanzler kommt diese Woche nach Spandau: Am Dienstag soll die Limousinen-Flotte in Berlin-Siemensstadt eintreffen, am Abend dürfen Nachbarn auf die Baustelle, mehr dazu in „Spandau Daily“, dem neuen täglichen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Der Anlass: Kanzler Olaf Scholz, SPD, wird den Grundstein für den Siemens-Campus legen, an dem seit 2020 geplant wurde. Zwischen müden Industriebauten und S-Bahnwildnis investiert der Konzern viel Geld am Heimatstandort.