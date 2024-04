Was wird jetzt aus Karstadt in Spandau? „Universität!“ - „Kultursaal!“ - „Familienbehörde...“

Berlin-Spandau, du und dein Karstadt - wie soll das alles nur ausgehen? Fünf hochinteressante Ideen liegen für den Karstadt-Klotz in Berlins größter Fußgängerzone auf dem Tisch. Im Hintergrund werden viele Briefe geschickt und Hintergrundgespräche geführt, um das Kaufhaus vielleicht doch zu retten. Das alles lesen Sie heute im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, der sich nicht nur im Rathaus umgehört hat.

Das Kaufhaus, erbaut einst als „Hertie“, prägt die Altstadt von Berlin-Spandau seit 1965. Leerstand und dunkle Fenster wären schlimm für das Entrée der Fußgängerzone. Deshalb ist das Aus seit Monaten Thema im Spandau-Newsletter.

Am Wochenende hatten die 100 Angestellten in der Altstadt Spandau die Info erhalten, dass am 31. August Schluss ist und Karstadt dunkel bleibt. Deshalb blieb das Kaufhaus am Sonnabend auch geschlossen. Natürlich wollen alle Politiker die Arbeitsplätze erhalten und hoffen auf ein Wunder, das den Laden rettet.

Blick in die Fußgängerzone: rechts Karstadt, hinten St. Nikolai. © André Görke

Am Montag hatte sich Bürgermeister und Wirtschaftsstadtrat Frank Bewig, CDU, mit Spandaus Karstadt-Chefin Marit Kretschmar sowie mit dem Betriebsrat getroffen. Er forderte u.a. die Rücknahme der Schließung.

In der Nacht zu Dienstag hörte ich dann von Bewig: „Ich habe heute den Eigentümer der Karstadt-Immobilie angeschrieben und ihn gebeten, Bereitschaft aufzubringen, über die Miethöhe mit dem Karstadt-Investor zu sprechen, damit ein zukünftiger Betrieb noch wirtschaftlich möglich ist.“ Besteht noch Hoffnung?

Blick vom Rathaus gen Altstadt: Karstadt liegt in Sichtweite. © André Görke

Ich erinnere mich an einen lustigen Spandau-Plausch in der Karstadt-Cafeteria mit Buchautorin Renate Bergmann, mit der ich dort oben tiefschwarzen Kaffee trank und wir auf die Altstadtgassen guckten wie auf ein Wimmelbild. Ärzte-Schlagzeuger Bela B. ging bei Karstadt in Spandau als Jugendlicher in die Lehre („Schaufensterdekorateur“). Spandaus CDU-Chef Heiko Melzer hat im Erdgeschoss die erste Reise mit seiner Ehefrau gebucht. Schlagersänger Bert Beel sang vor der Hertie-Vitrine seinen legendären U-Bahn-Hit zur Eröffnung der U-Bahnlinie 1984 („Spandau hat jetzt eine U-Bahn, welch Glück!“).

Wo sollen Ältere künftig ihre Kurzwaren, Haushaltswaren und Badtextilien einkaufen? Seniorenvertretung Spandau über ihr Karstadt

Spandaus Rentner sind in Sorge um ihr Karstadt. Der Chef der Seniorenvertretung (Karl-Heinz Klocke vertritt die Interessen der 70.000 älteren Spandauer) hat dem Bürgermeister einen Brief geschrieben, der dem Spandau-Newsletter vorliegt. Er zählt die Vorteile auf: „Das Sortiment ist umfassend, und nicht alles ist andernorts in Spandau zu finden. Wo sollen Ältere künftig ihre Kurzwaren, Haushaltswaren und Badtextilien einkaufen, wenn sie an guter Qualität interessiert sind und nicht im Internet bestellen wollen oder können? Nicht jeder Bedarf wird von den Spandauer Arcaden gedeckt. Zudem hat ein Kaufhaus den großen Vorteil, dass es barrierefrei angelegt ist und auch Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern den Einkauf mit kurzen Wegen sowie der Nutzung von Rolltreppen und Fahrstuhl erleichtert (…) Wir befürchten außerdem einen jahrelangen Leerstand des Gebäudes. Nachlassender Käuferzustrom in der Altstadt könnte weitere Läden in die Pleite treiben.“

Blick vom Rathausturm auf die Altstadt Spandau. Karstadt ist eines der ersten Häuser rechts. © André Görke

Das Karstadt-Aus nähert sich so langsam wie ein 40-Tonner in der Fußgängerzone, ist aber genau so wenig zu übersehen. Überfüllt ist Karstadt eher selten. Nebenan in der Wilmersdorfer Straße ist Karstadt seit 2023 bereits dunkel, jetzt macht auch Karstadt im benachbarten Potsdam zu. 16 Filialen sollen im Sommer bundesweit geschlossen werden.

„Die Entscheidung des neuen Eigentümers führt auch zu großer Verärgerung und Unverständnis. Spandau ist ein wachsender Bezirk, die Altstadt wird in den nächsten Jahren saniert und damit auch ein attraktiver Standort für Besucherinnen und Besucher und damit auch für Kundinnen und Kunden“, so Bewig und meint damit die Sanierung des Marktplatzes, mit der 2025 begonnen werden soll. Jetzt hat Spandau die nächste Baustelle am Hals.

Welche Ideen gibt es für die Zukunft ohne Karstadt? Es wäre politisch fahrlässig, nach der x-ten Insolvenz in so wenigen Jahren keine Ideen zu entwickeln. Zumal auch alle andere geschlossenen Karstadt-Häuser von Tempelhof bis Potsdam Nachnutzungskonzepte erarbeiten und die Bezirke so in Wettbewerb geraten. Hier ein Überblick mit interessanten Ansätzen, Utopien, Gedanken aus Spandau, bei denen natürlich der Eigentümer der Immobilie mitmachen muss

1. Idee: Universität im Karstadt

Kann ein Uni-Zweig in Spandau untergebracht werden? © picture alliance / Waltraud Grubitzsch

„Ich kann mir einen Ort der Lehre vorstellen: eine Universität, eine Außenstelle der FU Berlin zum Beispiel“, sagte mir Frank Bewig am Sonntag. Die einmalige Chance wäre jetzt da: leere Räume in zentraler Lage, Bahnhof und ein neues Studentenheim ab 2025 ums Eck. „Wir wollen schon länger eine Uni in der Altstadt ansiedeln, mit Studenten, die dort lernen und junges Leben in die Altstadt bringen.“ Bewig wird auch in der Bildungsverwaltung dafür werben und spricht mit der Senatsverwaltung für Finanzen.

2. Idee: Bezirksamt im Karstadt

Leere Büroräume in Rathausnähe werden immer gesucht. Vorteil: Die Altstadt würde durch die Besucher und das Rathauspersonal belebt, ab 8 Uhr brennt somit Licht. „Ich denke aber nicht an stille Büroflure, sondern an Bürgerdienste mit viel Publikumsverkehr – so würde die Altstadt belebt“, sagte mir der Bürgermeister. Auch Berliner Landesbehörden könnten sich das Haus näher angucken, so Bewig. Die müssen ja nicht in der Innenstadt angesiedelt sein. Noch ein Pluspunkt: Das Karstadt-Parkhaus mit 330 Stellplätzen wurde gerade erst saniert, so Bewig.

3. Idee: Kulturhalle im Karstadt

Um Ideen und Utopien habe ich auch Carola Brückner gebeten. Die SPD-Politikerin ist Vize-Bürgermeisterin und denkt wie Bewig in erster Linie an die Rettung der Arbeitsplätze. Als Stadträtin für Kultur, Bildung und Spandaus Bezirksgebäude muss sie aber auch einen Schritt weiterdenken: „Ich kann mir zum Beispiel eine Kulturbühne im Karstadt-Gebäude vorstellen: Mein Herz schlägt ja für die Kultur. Und eine Stadthalle, ein richtiges Konzerthaus fehlt in der Altstadt“, sagte mir Brückner. 2018 gab’s Pläne für eine „Havelphilharmonie“ in der Altstadt, aber der Standort am Ufer bleibt blockiert. Kann man im Karstadt die Zwischendecken öffnen und eine Kulturbühne einbauen?

4. Idee: Ausweichquartier für die Altstadt-Bücherei

Die wird seit 25 Jahren als Bibliothek genutzt und steht gegenüber von Karstadt. Das Haus müsste dringend saniert werden. „Der Dachboden ist nicht ausgebaut, und der Keller ist feucht“, sagte mir Stadträtin Brückner. „Und technisch ist das Haus auch nicht auf dem aktuellsten Stand.“ Das alles müsste gemacht werden – aber wohin mit der Bücherei während der großen Sanierung? Karstadt könnte ein temporäres Ausweichquartier sein.

Die Bücherei von Spandau - rechts am Bildrand Karstadt. © promo

5. Idee: kommunales Versorgungszentrum im Karstadt

Ideen gibt es viele weitere, falls die Schließung diesmal final ist. Marc Mattern, Linke, plädiert für ein „kommunales Versorgungszentrum“ im Karstadt, also „Gesundheit, Bezirksamt, Beratungsangebote, Kunst und Kultur statt seelenloser Büros oder austauschbarer internationaler Ketten“.

In Sichtweite steht übrigens ein Behördenstandort, der eine neue Bleibe sucht: Der marode Behördenbau für Familie und Gesundheit an der Klosterstraße – Spitzname „Hohler Zahn“ – sucht eine neue Adresse in Zentrumsnähe. Das weiße Hochhaus wird wohl abgerissen, Berlinovo prüft nach meinen Infos einen Neubau. Liegt die temporäre Zukunft der Behörden womöglich im Karstadt-Haus?

Das weiße Behörden-Hochhaus hat keine Zukunft. Hinten: der Rathausturm. © André Görke

„Wenn wir fünf, sechs Ideen haben und am Ende ist eine richtig gute dabei, die unserer Altstadt hilft, haben wir alle gewonnen“, sagt Spandaus Bürgermeister Bewig.

