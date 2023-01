Wenn Lauterbach-Plan unverändert bleibt Diesen Vivantes-Krankenhäusern in Berlin droht das Aus

Mit der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigten Krankenhausreform befassen sich seit Wochen die Fachleute – nach Tagesspiegel-Informationen skizzierte der Vorstand der Berliner Vivantes-Kliniken seinen Topleuten, wie sich der Plan auf Berlin auswirken könnte.

Würde die Lauterbach-Idee strikt umgesetzt, so die interne Analyse des landeseigenen Konzerns, müssten drei der sieben Vivantes-Großkrankenhäuser schließen.

Die Kliniken in Spandau, Kreuzberg und Kaulsdorf wären formal nur noch Level-I-Häuser, müssten also auf viele der heute vorhandenen Fachabteilungen und einen Großteil der 400 bis 600 Krankenbetten verzichten. Doch Level-I-Kliniken sieht der Rohplan für Berlin gar nicht vor: Solche kleineren Häuser sollen nur dort bestehen, wo der nächste Maximalversorger 30 Kilometer entfernt ist.

Drei Klinik-Klassen geplant

Zur Einordnung: Lauterbach möchte alle Krankenhäuser nach Stufen aufteilen; weil Deutschland im internationalen Vergleich viele Kliniken hat, soll es insgesamt weniger Häuser geben. Level-I-Kliniken wären für die überwiegend ambulante Grundversorgung da. Level II kümmern sich um Regel- und Schwerpunktversorgung, was bislang das Vivantes-Kerngeschäft ist. Level-III-Häuser, vorrangig Universitätskliniken, erledigen darüber hinaus Spezialeingriffe.

Um als Level II eingestuft zu werden, fehlt Vivantes in Spandau unter anderem eine Geburtshilfe, in Kreuzberg und Kaulsdorf jeweils eine Stroke-Unit, also eine Schlaganfallstation.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Schätzungen diverser Chefärzte zufolge blieben in der Hauptstadt je nach Auslegung des Reformplans maximal zehn Krankenhäuser der Level II und III mit insgesamt 7500 Betten übrig. Heute gibt es 90 Einzelkliniken mit 22.500 Klinikbetten.

Zu Vivantes gehören auch das Schöneberger Auguste-Viktoria-Klinikum (AVK), das Reinickendorfer Humboldt-Klinikum sowie die Krankenhäuser in Friedrichshain und Neukölln. Das AVK und das Humboldt-Klinikum wären mit „geringen“ Anpassungen, heißt es in der Analyse, als Level-II-Kliniken einsatzbereit. Die Vivantes-Krankenhäuser in Friedrichshain und mit einigen Verbesserungen auch Neukölln erfüllten die Level-III-Kriterien.

Von unseren zwölf großen Krankenhäusern in Berlin bliebe eines übrig Andrea Asch, Chefin der regionalen Diakonie, über den Lauterbach-Plan

Ärzte weisen darauf hin, dass sogar dem Charité-Campus Benjamin Franklin in Steglitz, der als Hochschulklinik für Spitzenmedizin steht, eine Geburtshilfe fehlt, wie sie für ein Level-III-Haus vorgeschrieben ist. Ein Sprecher der Charité sagte, die einzelnen Standorte in Steglitz, Wedding, Mitte und Buch müssten „als Ganzes gesehen werden“, dies sei im Universitätsmedizingesetz festgelegt.

Sorge um konfessionelle Kliniken

Sorgen machen sich die Betreiber konfessioneller Kliniken. „Von unseren zwölf großen Krankenhäusern in Berlin bleibt gerade mal eine Klinik übrig, wenn der Bundesgesundheitsminister seine Pläne in der aktuellen Form durchsetzt“, sagte Andrea Asch, die Chefin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. „Mindestens in der Übergangsphase zu diesem neuen Krankenhaussystem wäre die Patientensicherheit ernsthaft gefährdet. Wir rechnen fest mit einer Reform dieser Reformideen.“

Die Details der Abstufungen passen nicht zu einem Stadtstaat Johannes Danckert, der Geschäftsführer der Berliner Vivantes-Kliniken

Ähnlich äußerte sich Vivantes-Geschäftsführer Johannes Danckert, der die Lauterbach-Idee im Grundsatz begrüßt hatte, schon weil eine Spezialisierung der Kliniken sinnvoll sei. „Aber die Detailvorschläge zur Abstufung der einzelnen Levels passen nicht zu einem Stadtstaat und werden sich deshalb noch verändern“, sagte Danckert, die Vivantes-Häuser behielten „ihre Daseinsberechtigung“.

Die duale Finanzierung der Kliniken – die Länder zahlen für Technik und Bauten, die Krankenkassen für Personal und Medizin – will Lauterbach erhalten. Aber er schlug vor, dass die Häuser nicht mehr nur pro Patient bezahlt werden, sondern die Hälfte ihrer Budgets als „Vorhaltekosten“ erhalten.

Bislang erhalten die Kliniken pro Behandlungsfall eine fixe Pauschale der Kassen. Es gibt tendenziell lukrative Eingriffe und solche, die mehr kosten, als sie einbringen – weshalb die Kliniken bei bestimmten Diagnosen auf Masse setzen.

Da die Bundesländer über die Krankenhausplanung wachen, trifft sich eine dazu einberufene Bund-Länder-Gruppe. Wie deutlich Lauterbachs Reformplan noch modifiziert wird, zeigt sich in den nächsten Monaten.

Zur Startseite