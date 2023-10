„Wir wollen die Wärme nach Hause holen“ Giffey begründet den Kauf der Fernwärme

Frau Giffey, mit der jüngsten Vereinbarung mit Vattenfall ist die Übernahme der Fernwärme so gut wie sicher. Warum geht der Senat die damit verbundenen Milliardenrisiken ein?

Wir wollen die Wärme wieder nach Hause holen – das Land Berlin soll Einfluss darauf haben, wie die Versorgung sichergestellt wird, Energieabhängigkeiten verringert und die Preise für die Berlinerinnen und Berliner bezahlbar bleiben. Vattenfall hat im letzten Jahr entschieden zu verkaufen, und wir mussten uns fragen, ob irgendein Investor aus Kanada, Australien oder anderswo über unsere Fernwärme entscheiden soll. Wollen wir, dass die Renditeerwartungen eines Investmentfonds die Frage beantworten, ob und wie schnell es gelingt, Berlin klimaneutral werden zu lassen?

Entscheidet die Fernwärme über die Klimaneutralität?

Drei große Bereiche sind dafür relevant: Unsere Gebäude, der Verkehr und die Stromerzeugung. Die Wärmeversorgung unserer Gebäude macht 40 Prozent der Berliner CO₂-Emissionen aus. Wenn die Wärmeversorgung nicht klimaneutral wird, wird Berlin nicht klimaneutral. Außerdem geht es hier um die wichtigsten Güter der Daseinsvorsorge. Wasser und Strom haben wir schon in Landeshand zurückgeholt. Jetzt kommt die Wärme dazu.

Diese Güter werden auch von Unternehmen im Wettbewerb zuverlässig und preistransparent bereitgestellt.

Die Stadt oder das Land sollten Einfluss haben auf die Güter der Grundversorgung und vor allem die damit verbundene Infrastruktur. Dieser Haltung der Sozialdemokratie hat sich inzwischen auch die CDU angeschlossen, weshalb wir uns im Koalitionsvertrag auf die Übernahme der Fernwärme und der Anteilsmehrheit an der Gasag verständigt haben.

Dann muss der Senat demnächst den Verbrauchern die gravierenden Preissteigerungen für die Heizung erklären.

Unser Ziel ist Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Es geht darum, dass die Preisgestaltung nicht nach dem Kriterium der Gewinnmaximierung eines internationalen Konzerns erfolgt, sondern nach den wirklich notwendigen Ausgaben und Investitionen in das Unternehmen hier in Berlin. Der Plan war außerdem von Anfang an, die Fernwärme zu erwerben, um sie dann gemeinsam mit starken industriellen Partnern zu betreiben und zu finanzieren. Deshalb streben wir ja auch eine Mehrheitsbeteiligung an der Gasag an – um einen integrierten Netzbetrieb für Gas und Wärme in Berlin zu schaffen und die Wärmeversorgung der Zukunft zu sichern.

Der Anteil Erneuerbarer Energien bei der Erzeugung der Fernwärme liegt derzeit bei gut fünf Prozent. Um bis 2030 auf 50 Prozent zu kommen und Kohle durch Biogas und Großwärmepumpen zu ersetzen, sind nach Angaben von Vattenfall drei Milliarden Euro erforderlich.

Auch für solche Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt ist das Sondervermögen „Klimaschutz, Resilienz und Transformation“ gedacht, für das die Koalition fünf bis zehn Milliarden Euro vorsieht. Wenn wir Berlin deutlich vor 2045 klimaneutral machen wollen, müssen wir erheblich investieren.

Bei der Wärme gibt es mehrere Ansatzpunkte: Der Verbrauch, der Einsatz von Wärmepumpen und die Fernwärme. Alle drei Bereiche wollen Geld aus dem Sondervermögen.

Das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens befindet sich ja gerade im parlamentarischen Verfahren. Im Senat erarbeiten wir Vorschläge zum Einsatz des Sondervermögens, die mit dem Parlament abgestimmt werden und natürlich auch die genannten Bereiche einbeziehen. Aus meiner Sicht ist es essenziell, dass wir die Mittel aus dem Sondervermögen so einsetzen, dass sie eine möglichst große Hebelwirkung entfalten – sodass die öffentlichen Mittel durch weitere private Mittel ergänzt werden. So wird mehr Kapital für den Klimaschutz mobilisiert.

Die rund zwei Milliarden, die für die Fernwärme und den Vattenfall-Anteil an der Gasag schätzungsweise zu zahlen sind, stammen also nicht aus dem Sondervermögen?

Wir haben mit dem nun unterzeichneten Letter of Intent den Eintritt in exklusive Verhandlungen mit Vattenfall über den Erwerb der Fernwärme durch das Land Berlin vereinbart. Bis Ende des Jahres möchten wir die Gespräche dazu abschließen. Über den Kaufpreis und die Finanzierungswege kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Jede Einigung steht auch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses. Bei einer Investition in dieser Größe muss das Parlament das letzte Wort haben.

Es heißt, Sie hätten ursprünglich Vorbehalte gehabt gegen die Übernahme der Gasag, weil Gas keine Zukunft habe.

Das höre ich zum ersten Mal und das stimmt auch nicht. Es ist doch völlig klar, dass wir nicht von heute auf morgen auf Gas verzichten können. Wir wollen die Wärme klimaneutral machen, das ist ein Prozess. Ich finde es wichtig, dass der Weg, den wir gehen, für Berlin tragbar ist. Dafür habe ich mich schon als Regierende Bürgermeisterin eingesetzt, gemeinsam mit dem damaligen Finanzsenator Daniel Wesener und Wirtschaftssenator Stephan Schwarz.

Was wird aus der Gasag?

Unser Ziel war und bleibt eine Mehrheitsbeteiligung des Landes an der Gasag gemeinsam mit starken industriellen Partnern, und dass die Gasag als Gesamtunternehmen erhalten bleibt. Diesen begonnenen Prozess haben wir in der neuen Koalition mit Finanzsenator Stefan Evers in einer sehr engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit fortgesetzt. Das ist das wichtigste Vorhaben unserer Energiepolitik in dieser Legislatur. Es ist eine enorm bedeutende Weichenstellung für die Zukunft.

Der Stoff, aus dem die Energiewende eine Erfolg werden soll: Wasserstoff ist in aller Munde. © imago/Jochen Tack/imago/Jochen Tack

Wie lange wird noch Gas gebraucht?

In einigen Anwendungsbereichen noch viele Jahre, so realistisch müssen wir sein. Aber in ganz Deutschland wird ja mit Hochdruck an Alternativen gearbeitet – mit Strom betriebenen Wärmepumpen oder mit dem Aufbau einer Wasserstoffversorgung. Berlin wird 2027 an das bundesweite Wasserstoffnetz angeschlossen, auch die Planungen für ein europaweites Wasserstoffnetz kommen voran. Wann es genügend Wasserstoff zu verträglichen Preisen gibt, kann man heute noch nicht sagen. In Berlin sieht die Planung von Gasag und Vattenfall bislang einen Anschluss der Heizkraftwerke bis 2030 an das Wasserstoffnetz vor.

Die Mehrheit an der Gasag will der Senat erst erwerben, wenn das Fernwärmegeschäft gelaufen ist. Und wenn dann Vattenfall seine 31,6 Prozent an der Gasag nicht verkauft?

Unsere Verhandlungsposition und auch unser Verhandlungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag war und ist die Verknüpfung des Erwerbs der Fernwärme mit dem Erwerb der Vattenfall-Anteile an der Gasag. Mit diesem Auftrag gehen wir auch in die jetzt vereinbarten exklusiven Gespräche.

Und wie wird die Zusammenarbeit mit den Partnern Eon und Engie, den verbleibenden Gasag-Aktionären geregelt?

Dazu stehen noch Verhandlungen an.

Frühestens Ende 2024 ist also geklärt, welche unternehmerische Struktur es für die Wärmewende gibt, frühestens 2026 kommt dann die kommunale Wärmeplanung des Senats. Wird Ihnen nicht angst und bange, wenn Sie an den kurzen Zeitraum bis zur Klimaneutralität 2040 denken?

Wenn mir immer angst und bange würde, wenn es schwierig wird, dann könnte ich diesen Job nicht machen. Wir müssen loslegen. Zum Beispiel beim Solarausbau: Wir wollen bis 2035 mindestens 25 Prozent unseres Stroms in Berlin mit Solaranlagen erzeugen, aktuell sind wir bei 3,5 Prozent. Manche sagen, das schaffen wir ja nie. Wir haben noch zwölf Jahre und die Zahlen steigen deutlich. In diesem Jahr haben wir so viele Anlagen gefördert wie noch nie, allein die Messehallen bekommen 20.000 Solarpaneele aufs Dach und andere große Gebäude auch. Viele Berlinerinnen und Berliner machen mit, mit tausenden Balkonkraftwerken und Solardächern auf den Häusern. Wenn Berlin irgendwo noch massiv Potenzial hat, dann auf seinen Dächern.

Wann kennt der Senat das vollständige Potenzial der Erneuerbaren Energien als Grundlage für die kommunale Wärmplanung?

Bis Ende des Jahres wissen wir das für die Windkraft. Ohne Brandenburg kommen wir da aber natürlich nicht weit. Das gilt auch für das Thema Wasserstoff. Die in Marzahn geplante Wasserstofffabrik bekommt den grünen Strom dafür aus Brandenburg. Bei Tiefengeothermie hat der Senat 13 Pilotbohrungen beschlossen, die Ergebnisse und damit das Potenzial der Geothermie kennen wir vermutlich 2025.

Drei bis 20 Prozent – das ist die Bandbreite der Schätzungen über den Anteil, den die Geothermie an der Wärmeversorgung Berlins haben könnte.

Keiner kann das bislang genau wissen, deshalb machen wir die Bohrungen. Wir brauchen einen Mix von vielen Instrumenten und eine Übergangszeit, in der wir nach dem Ausstieg aus der Kohle noch Gas brauchen.

Bis 2030 soll die Steinkohle im Heizkraftwerk Reuter durch Erneuerbare Energien ersetzt werden. © Promo

Verstehen Sie sich aufgrund des Klimaschutzes eher als Energie- denn als Wirtschaftssenatorin?

Beides – ich arbeite für eine starke Berliner Wirtschaft, die die große Zukunftsfrage der Transformation für ein klimaneutrales Berlin mitgestaltet und nach vorne bringt. Das ist keine Bürde, sondern eine riesige Chance.

Die Debatte um das Heizungsgesetz hat die Konflikte und Belastungen offengelegt.

Wir können Vorreiter der Veränderung werden. Wollen wir darüber jammern, dass sich die Welt verändert, oder setzen wir uns an die Spitze der Bewegung mit einer Wissenschafts- und Forschungslandschaft und einer Start-up- und Tech-Branche in Berlin, die einzigartig ist? Aber das ist kein Selbstläufer: Wir müssen aktiv um Firmenansiedlungen und neue Messen und Kongresse werben, so wie es gerade gelungen ist: die GITEX, die größte Technologiemesse der Welt, kommt 2025 erstmals von Dubai nach Europa – zu uns nach Berlin.

Die bereits ansässige Wirtschaft ist schwer enttäuscht über die Ausbildungsumlage, mit der 2025 die Unternehmen belastet werden könnten.

Mir geht es darum, dass wir dafür arbeiten, dass diese Umlage gar nicht nötig wird. Dazu brauchen wir 2000 zusätzlich unterzeichnete Ausbildungsverträge bis Ende August 2025 im Vergleich zu diesem Jahr. Um das zu schaffen, haben wir eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vereinbart. Wir leben in einer Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern und 170.000 Betrieben und Unternehmen, von denen noch viele mehr ausbilden könnten – da sollten wir doch gemeinsam 2.000 Ausbildungsplätze mehr schaffen.

Es gibt zu wenige Bewerberinnen und Bewerber.

Dieses Argument kommt seit Jahren. Jedes Jahr haben wir aber viele Jugendliche, die leider nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt werden, zuletzt waren es 8000. Und nur elf Prozent der Berliner Unternehmen bilden aus. Das ist zu wenig. Vor 20 Jahren gab es noch 59.000 Auszubildende in Berlin, zuletzt waren es nur 35.000. Das muss und kann mehr werden, deshalb haben wir das Bündnis für Ausbildung aufgesetzt. Wir müssen daran arbeiten, dass Ausbildungsbetriebe und junge Menschen, die einen Platz suchen, besser zusammengebracht werden.

Die Opposition kritisiert, dass für die verwaltungstechnische Abwicklung der Ausbildungsumlage kein Geld im Haushalt eingeplant ist und die Umlage nicht umgesetzt werden könnte.

Dann ist die Opposition schlecht informiert. Wenn die Umlage wirklich kommen sollte und die Arbeitssenatorin den Gesetzentwurf so vorbereitet, dass er sofort im Spätsommer 2025 ins Parlament gehen kann, würde das Gesetz ab 2026 greifen. Die Mittel dafür könnten also im nächsten Doppelhaushalt eingeplant werden.

Was ist der Beitrag der Politik im Bündnis für Ausbildung?

Bis zur nächsten Sitzung Anfang Dezember werden die konkreten Maßnahmen feststehen. Die Wirtschaftsverwaltung arbeitet dabei sehr eng mit der IHK zusammen, um zum Beispiel das Ausbildungsportal um Schülerpraktika zu erweitern. Wir möchten die Jugendberufsagentur stärken und das 11. Schuljahr als Pflichtschuljahr für junge Menschen ohne Ausbildungsplatz einführen. Wir werden die Berufsorientierung verbessern und in den Gymnasien ausbauen. Das Erlernen eines Berufs ist auch mit Abitur eine sehr gute Option. Das gilt vor allem für die Klimaberufe. Wir brauchen zum Beispiel viel mehr Solarteure.

Was machen die denn?

Die planen und installieren Solaranlagen und verbinden diese mit Energielösungen für ganze Quartiere. Wir arbeiten aktuell an einer Kampagne, die ganz gezielt junge Menschen für dieses Berufsfeld ansprechen soll. Es gibt viele junge Leute, die das Klima schützen wollen und eine sinnstiftende Arbeit möchten, deshalb verspreche ich mir sehr viel davon.

Die Stimmung in der Wirtschaft ist derzeit schlecht, viele Firmen hätten die Zuversicht verloren, heißt es in der Herbstumfrage der Kammern. Wie schlimm wird der Winter?

Denken wir doch mal ein Jahr zurück, da steckten wir tief in der Energiekrise und schauten mit großen Sorgen nach vorn. Heute sind die Gasspeicher zu 97 Prozent gefüllt, und wir sind nicht ansatzweise in einer Situation wie im Oktober 2022. Vielen Menschen macht der Krieg in der Ukraine, aber jetzt auch aktuell die furchtbare Lage in Israel und im Gaza-Streifen große Sorgen und auch die steigenden Flüchtlingszahlen sind eine große Herausforderung für uns. Eine gute Nachricht ist aber: Berlins Wirtschaft ist resilient, und wir liegen auch in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt.

Als Wirtschaftspolitikerin müssen Sie gute Laune verbreiten.

Ich würde das als seriöse Zuversicht bezeichnen. Jammern hat noch nie geholfen, wir müssen anpacken. Berlin ist der place to be, hier gibt es Wachstumschancen mit guten Arbeitsplätzen, hier schaffen wir die Zukunftsveränderungen, die notwendig sind.