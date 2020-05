Berlins größter privater Vermieter, die Deutsche Wohnen, bleibt auch unter dem Mietendeckel profitabel. Die Mieten bei dem Konzern mit bundesweit mehr als 160.000 Wohnungen stiegen in den ersten drei Monaten auf vergleichbarer Fläche um 2,4 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In den 116.000 Berliner Einheiten waren es 2,3 Prozent. Ohne den Berliner Mietendeckel wäre bundesweit ein Prozentpunkt mehr möglich gewesen, sagte Vorstandschef Michael Zahn am Mittwoch.

Der fünfjährige Mietendeckel für Wohnungen in Berlin war im Februar in Kraft getreten. Nach dem Gesetz sind die Mieten in der Hauptstadt zunächst auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren und dürfen ab 2021 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. CDU und FDP wollen das Gesetz juristisch zu Fall bringen. Es sei verfassungswidrig, bekräftigte Zahn.

Im April sagte Henrik Thomsen, bei der Deutsche Wohnen zuständig für Neubauvorhaben, im Tagesspiegel-Interview: "Wenn der Mietendeckel trotzdem Bestand hat, würde uns das in den nächsten Jahren bis zu 330 Millionen Euro kosten."

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Mietthemen. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Nach Kaufangebot der Deutsche Wohnen Berlin kauft 151 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee

Zuletzt war der Immobilienkonzern wegen des Streits um den Erwerb von fünf Häuserblöcken an der Karl-Marx-Allee in den Schlagzeilen. Mieter hatten gegen eine Übernahme durch die Deutsche Wohnen protestiert, schließlich wurden die Wohnungen von der landeseigenen Gewobag Anfang April zurück in den öffentlichen Bestand geholt. (mit dpa)