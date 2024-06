42 Millionen Mal auf Tiktok angeschaut Wie Bodo Wartke mit „Rhabarber-Barbara“ einen unwahrscheinlichen Welthit dichtete

Was haben ein bullenpeitschender Texaner, zwei steppende Zwillingsbrüder aus Irland, eine Gebärdendolmetscherin und eine Gruppe ugandischer Kinder gemeinsam? Die Antwort: Sie alle tanzen zu einem deutschsprachigen Zungenbrecher-Lied, das die Geschichte von „Rhabarber-Barbara“ erzählt.

Geschrieben hat den Song der Berliner Klavierkabarettist Bodo Wartke. In dem Lied rappt er reimend über Barbara, ihre Bar, bombastischen Rhabarberkuchen und hungrige Barbaren. Mehr als 42 Millionen Aufrufe hat ein nur 20 Sekunden langer Clip auf Tiktok, in dem Wartke in rosarotem Anzug eine ulkige Choreografie mit seinem Kompagnon, dem Musikproduzenten Marti Fischer, tanzt.

Ein unwahrscheinlicher Trend

„Eigentlich haben wir ja alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“, sagt Wartke bei einem Stück Rhabarberkuchen im Kreuzberger Wrangelkiez. Der Erfolg gibt ihm unrecht: Im Mai lag der Song auf Platz 12 der weltweiten Tiktok-Musikcharts. „Vor Beyoncé“, sagt Wartke, fasst sich mit der Hand ins Gesicht wie jemand, der es immer noch nicht fassen kann, und lacht. Dabei mag Wartke Rhabarberkuchen nicht einmal sonderlich, gesteht er. Das Stück im Kreuzberger Café ist sein erstes in diesem Jahr. „Das Wort hingegen – mit dem Binnenreim – mochte ich von Anfang an.“

Zur Person Bodo Wartke ist deutscher Klavierkabarettist, Liedermacher, Schauspieler und Rapper. Sein Markenzeichen sind ungewöhnliche Reime, sein Debüt-Konzert gab Wartke 1997. Zu seinen bekanntesten Songs zählen die Lieder „Ja, Schatz!“, ein „Liebeslied“ in 88 Sprachen und der Zungenbrecher-Song „Der dicke Dachdecker“. Mit seiner Familie lebt Wartke seit mehr als zwei Jahrzehnten in Berlin-Kreuzberg. Der Berliner Künstler Bodo Wartke vor der Oberbaumbrücke. © Sönke Matschurek

Der Welterfolg auf Social Media ist so unwahrscheinlich, dass er erklärungsbedürftig ist. Zum einen ist Wartke 47 Jahre alt – und damit Teil eines Geburtenjahrgangs, den die Generation Tiktok regelmäßig „cringe“ findet. Noch dazu rappt Wartke Zungenbrecher, eine recht angestaubte Sprachform, die heutzutage allenfalls noch in Logopädie-Büchern vorkommt. Mehr als 70 Zungenbrecher hat Wartke in Lieder verwandelt, indem er die Geschichten weiterspinnt und mit Beats hinterlegt. Kurioserweise ist nun ausgerechnet der Rhabarber-Rap im Ausland ein riesiger Erfolg.

Der Katalysator: zwei australische Musical-Studentinnen. 16.000 Kilometer entfernt griffen im April Stephanie Graham und Christina Anastasiadis den Song auf. Sie entwickelten eine peppige Choreografie, die sie in der Toilette aufnahmen, stellten sie ins Netz – und plötzlich tanzte die ganze Welt zu Barbara.

Was sich überträgt, ist die Freude

Wie landet man einen viralen Welthit, Herr Wartke? „Das kann man nicht planen“, erwidert dieser. „Das war auch kein Kalkül.“ Dennoch habe er eine Vermutung, warum der Song so gut ankommt. „Was sich überträgt, ist die Freude an der Sache und an der Sprache.“ Die Reime höre man, egal ob man Deutsch spricht oder nicht. Und Musik sei ja bekanntermaßen Freude übersetzt in Schall, habe mal irgendwer gesagt.

Bodo Wartke bei einem Treffen auf Rhabarber-Kuchen in Kreuzberg am 31.05.2023 © Sönke Matschurek

Wenn Wartke von Freude spricht, dann glaubt man ihm. Sie ist sogar augenfällig. Zu dem Treffen erscheint er in einem jungenhaften Outfit, das in merklichem Kontrast zum seriösen Berliner Einheitsschwarz steht. Er trägt knallgelbe Sneaker, sattrote Socken und eine beige Hose zu einem weißen Pulli mit blauen Streifen. Mit seiner Brille und dem prominenten Kinn sieht er aus, aus sei er geradewegs dem Wimmelbuch „Wo ist Walter?“ entsprungen. Er wirkt wie jemand, der bunte Kleidung auch deswegen gerne trägt, weil der Anblick von Farbe anderen eine Freude macht.

Weltweite Interaktion

Überhaupt, weniger als der persönliche Erfolg scheint ihn zu freuen, was daraus entstanden ist: eine weltumspannende Interaktion. Mehr als 70.000 Menschen haben alleine auf Tiktok zum Rhabarber-Song getanzt. Wartke kennt viele der Videos: etwa die Amerikanerin Lauren Flymen, die mit dem Springseil im Rhabarber-Takt springt. Er freut sich über die Kinder aus Uganda ebenso wie über die Frau, die Lipsync unter Wasser macht. Zahlreichen Menschen backen zu dem Song auch Rhabarber-Kuchen. Vielen von ihnen hinterlässt Wartke Kommentare und Grüße.

Mit diesem verbindenden Element zeige sich Tiktok statt des oft beklagten passiven „Wisch-und-weg“ mal von seiner „allersonnigsten Seite“, sagt Wartke. Monetarisieren lassen sich die Millionen Aufrufe auf Tiktok ohnehin kaum. Bei seinen Konzerten – Wartke tritt pro Jahr im Schnitt rund 100 Mal auf – befänden sich im Publikum bisher immer nur eine Handvoll Menschen, die wegen Barbara gekommen seien. Doch von Kindern und Jugendlichen werde er inzwischen häufiger erkannt als früher.

Wartke Botschafter für ein lässiges Deutschland?

Ganz nebenbei tragen Wartke und Fischer mit ihrer unverstockten Perfomance dazu bei, im Ausland Vorurteile abzubauen. „Deutschen wird ja nachgesagt, sie hätten keinen Humor. Und Deutsch klinge fürchterlich aggressiv. Das können wir, glaube ich, teilweise widerlegen.“

Tatsächlich hat der Song so große Wellen geschlagen, dass selbst die „New York Times“ kürzlich ein Interview mit dem deutschen Reimeschmied veröffentlicht hat. Der US-Reporterin habe er jedoch erstmal das Konzept des saisonalen Gemüses erklären müssen, sagt Wartke und schmunzelt. Anschließend habe die Reporterin versucht, in Erfahrung zu bringen, ob durch den Song der Rhabarber-Absatz in Deutschland gestiegen ist. Die Recherche ergab: bisher noch nicht.

Mein Ziel ist, die deutsche Sprache zum Leuchten zu bringen Bodo Wartke, Kabarettist

Erreicht hat Wartke dennoch auch in Deutschland einiges. Seit 27 Jahren besteht seine Kunst hauptsächlich aus gewitzten Reimen. „Mein Ziel ist, die deutsche Sprache zum Leuchten zu bringen“. Reime, sagt er, schränken ihn im Erzählen nicht ein. Manchmal müsse er ein bisschen knobeln, aber letztlich sei er immer fündig geworden. „Da hat mich die deutsche Sprache noch nie im Stich gelassen.“

Wartkes Reime kommen an. Auf der Oberbaumbrücke bleibt eine mittelalte Frau stehen und sucht den Blickkontakt mit Wartke. Er lächelt sie an. „Dank dir gibt es einen jungen AfD-Wähler weniger“, sagt die Frau. Vor Kurzem hat Wartke einen gereimten Wahlaufruf zur Europawahl gesungen, in dem er vor den Rechten warnt. „Meine Nichte hat dein letztes Video gesehen und dann gesagt: Nee, dann wähle ich die doch nicht“, sagt die Frau. Wartkes Lächeln wird noch breiter: „Schön, dann bringt das also tatsächlich was!“

Vom kleinsten Varieté Berlins auf die Weltbühne

In Berlin lebt der aus Schleswig-Holstein stammende Wartke seit 1997. Erst in einer WG in Moabit, kurzzeitig in Lankwitz, aber die längste Zeit in Kreuzberg. „Alter Mietvertrag“. Nach Berlin zu ziehen, sagt er, sei entscheidend für seine Karriere als Künstler gewesen. Hier habe er Zuspruch für seine Reimkunst bekommen, wofür er andernorts schief angeschaut wurde. Prägend für ihn sei vor allem die Scheinbar in Schöneberg gewesen, das kleinste Varieté Berlins in der Monumentenstraße. „Wenn 50 Leute im Publikum sitzen, ist es gerappelt voll.“ Dort ist er seit Jahrzehnten regelmäßig und probiert seine Programme aus – auch Barbara.

Inzwischen gibt es sogar eine Fortsetzung der Geschichte und ein weiteres launiges Video. Darin spinnt Wartke die Geschichte fort, und Barbara bekommt mit Bärbel „eine zusätzliche Tresenkraft. Damit se nich alleene hinterm Tresen schafft.“ Tatsächlich sei das Sequel aber schon lange geplant gewesen, bevor der erste Teil international derart viral ging.

Mit den australischen Choreografinnen, die den Stein für den viralen Welthit mit ihrer Choreografie ins Rollen gebracht haben, hat Wartke mehrfach hin und her geschrieben. Sie hätten einander zu Besuchen eingeladen, wenn sie mal in der Gegend sind, erzählt er. Ein Auftritt in Australien oder New York – ist das nach dem weltweiten Erfolg von Rhabarber-Barbara nicht eine Option? Wartke überlegt kurz. „Bock hätte ich ja schon“, sagt er dann. Aber zuerst sollte man das Interesse ausloten. „Soll ja auch voll werden, die Carnegie Hall“, sagt Wartke und lacht, mal wieder.