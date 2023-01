50 Jahre Ernie, Bert & Bibo: Die deutsche Sendung, die mit dem Alter an Kult gewinnt 

Pelzige, leicht unförmig wirkende Figuren, schwer zu deuten, was sie denn nun genau darstellen sollen, verstecken sich bei Kindern für gewöhnlich unter dem Bett oder im Schrank. In der „Sesamstraße“ funktioniert das Konzept ein wenig anders und das seit fünf Jahrzehnten.

Da gibt es pelzige, leicht unförmig wirkende Figuren, um genau zu sein ohne Unterlass sprechende Puppen.Die verstecken sich nicht im Schrank, höchstens in der Mülltonne wie der Griesgram Oskar.

Sie gehen hinaus, maximal vor die Tür, und entdecken schon dort die Welt. Reichlich an Frage- und Empfindungswörtern beladen, verwandeln sie mit einer großen Portion Neugierde den Alltag in ein Lernfest, zu dem alle Interessierten vor dem Fernseher eingeladen sind.

Die Einladung steht auf Deutsch seit dem 8. Januar 1973 und gilt bis heute. Ganze 50 Jahre lang folgten und folgen ihr Millionen von Menschen, zumeist Kinder.

Aber auch Erwachsene mögen die Sendung, für sie stellt der Lernprozess der Puppen in schrillen Farben und unterschiedlichsten Gemütszuständen ein Universum dar, in das sie durch ständige Nostalgie an die eigene Kindheit getrieben werden. Mit einem Fuß scheint fast jeder noch in der Sesamstraße zu stehen.

Seit 2009 produziert der NDR die „Sesamstraße“ als Eigenproduktion, zuvor war der Sender deutscher Lizenznehmer der amerikanischen NGO „Sesame Workshop“, die für die Produktion des Selbstläufers verantwortlich ist.

Besonders einkommensschwachen Familien sollte die „Sesame Street“ ab 1969 ein Vorschul-Basiswissen sichern, so zum Beispiel das Alphabet (was von eine der Figuren beharrlich als „nur ein langes Wort“ missverstanden wird) und „das Ding mit dem Zählen“ wie Komiker und Kabarettist Torsten Sträter sagt.

Ein Bildungsauftrag, der so gut wie alle erreichen sollte. Damals gab es die Sendung zwar nur auf Englisch, doch bis zur deutschen Synchronisierung erreichte sie schon eine erste Fangemeinschaft hierzulande.

Die lernten vorerst nur den ungehobelten, aber gutmütigen Vogel Bibo, die beiden Lehrer Bob und Gordon, den Mülltonnenbewohner Oskar und Kermit den Frosch kennen. Sie alle sind Nachbarn und wohnen in der Sesamstraße.

Später folgten in den eigenen Geschichten der NDR-Produktion Kultfiguren wie Ernie und Bert. Ihren einenden Charakter hat die Sendung den einzelnen Figuren der Sendung zu verdanken.

Sowohl Kinder und Erwachsene der 1970er Jahre als auch der frühen und späten Nullerjahre wie auch heute haben die Puppen ins Herz geschlossen. Sie alle sind unverkennbar in ihrer Vielfalt, liebenswürdig in ihren Eigenarten, sind schlüssig geschriebene, runde Charaktere.

Ernie bleibt in den 50 Jahren das bübische, oft auch nervtötende und gerade deswegen so sympathische Gegenstück zum ernsten, wegen seiner kleinlichen Art schnell gereizten Bert, der Tauben mag und Kronkorken sammelt. Und trotzdem können Ernie und Bert ein eingeschweißtes Team darstellen, das macht die „Sesamstraße“ vor, ohne durchgängig im harmonischen Einklang miteinander zu sein.

Die Figuren Ernie und Bert aus der Sesamstraße gehen seit 50 Jahren gemeinsam durch Höhen und Tiefen. © Daniel Reinhardt / dpa

Auch das ist ein Lernziel, den sich das öffentlich-rechtliche Kinderprogramm gesetzt hat. Neben dem Umgang mit Verkehrsregeln („Wann laufe ich über Rot und wann über Grün?“), Coronamaßnahmen (Grobi erklärt die Abstandsregeln) und dem Erlernen von Präpositionen (Grobi tanzt und singt vor, wo oben und wo unten ist), sollen die Kinder auch zur emotionalen und sozialen Reflexion angehalten werden.

Der Zeitgeist spiegelt sich in den Lehrinhalten wider. Jüngst führen die Bewohner der „Sesamstraße“ ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in Fragen rund um Umweltschutz, Geschlechterrollen und das Leben mit Behinderung ein.

Doch die Kernbotschaft einer der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen blieb in all den Jahren unverändert: „Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen“.

Um diese zu sehen, muss ein Jemand aber stets die Augen offenhalten und was daraufhin alles an Neuartigkeiten auf einen einprasselt, will erfragt und dadurch verstanden werden. „Wer nicht fragt, bleibt dumm“, singen Kinder und Erwachsene über Zeit- und Generationskluften hinweg.

Das läuft am 8. Januar zu 50 Jahren Sesamstraße: Am 50. Geburtstag der „Sesamstraße“ lohnt es, den Fernseher einzuschalten. Die Tagesthemen Sondersendung um 7 Uhr 20 werden neben Caren Miosga unter anderem auch Elmo und das Krümelmonster moderieren. Die große Sesamstraße Jubiläumsfolge im Kika läuft ab 17 Uhr 25. Und im NDR-Kinderradio zwischen 8 Uhr 04 und 9 Uhr werden einige Figuren aus der Sendung im Radiointerview zu hören sein.

In diesem Universum gilt die kindliche Wissbegierde, die auch Erwachsenen den erneut wachen Blick auf den Alltag ermöglicht. Etwas falsch zu verstehen und korrigiert zu werden, gehört hier zum Leben und somit Lernen dazu.

Unverständnis auszudrücken, nachzuhaken und notfalls nochmal nachzuhaken – gang und gäbe. Das legt auch der ulkige Bibo allen Zuschauenden in ernstem Ton nahe: „Fragen zu stellen, ist ein guter Weg, Dinge herauszufinden!“

„Und hätt‘ ich dich heut‘ erwartet, hätt‘ ich Kuchen da!“, sagt der NDR Programmdirektor Frank Beckman. Steve Youngwood, der CEO des „Sesame Workshop“ kündigt eine große Geburtstagssause an, das ganze Jahr über soll sie gehen.

Caren Miosga, Moderatorin der ARD-“Tagesthemen“, und die Figuren Ernie (r) und Bert bei Dreharbeiten am Studio-Set der «Sesamstraße». © dpa / dpa/Christian Charisius

Es gebe daher „besondere“ Veranstaltungen, neue Inhalte und Kooperationen. In diesem Jahr finden zudem Sonderausstellungen im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe statt sowie ein Jubiläumskonzert in der Elbphilharmonie.

Der „Sesamstraße“ hat vor allem die kindgerecht, humorvoll und kreativ durchdachte Wertevermittlung mehr als 100 Preise eingebracht. So wurde dem Programm 2017 von der MacArthur-Stiftung ein Preisgeld von über 100 Millionen Dollar überreicht, um den damals geplanten Sendungsstart für syrische Flüchtlingskinder zu unterstützen.

Passend dazu sagte Klaus Esch, ein Puppenspieler der „Sesamstraße“: „Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich den Geburtstag der Sesamstraße in einer friedlichen Welt feiern, die von Menschen regiert wird, die von der Sesamstraße etwas gelernt und verstanden haben.“

