Auf ein Glas Wein ins Industriegebiet Berlin, so schön und lecker!

Diese Farben, die Havel, hinten Insel Eiswerder. Himmel, kann Berlin schön sein! Das Bild machte Arndt Meißner am Havelufer in Berlin-Spandau. Meißner ist im Alltag Polizist und in seiner Freizeit Fraktionschef der CDU im Rathaus Spandau, aber das Foto hat einen ganz anderen Hintergrund, der jetzt Thema war im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau: www.tagesspiegel.de/bezirke.

Der Mann ist auch Weinkenner und gehört dem „1. Spandauer Weinverein“ an. „Wir sind immer auf der Suche nach tollen Locations“, hat Meißner mir erzählt und von einem Ort berichtet, den ich noch nicht kannte und den ich für den Spandau-Newsletter gleich mal besucht habe. Er liegt zwischen der BMW-Fabrik und der Zitadelle in Berlin-Haselhorst.

Das Weinlokal am Havelufer heißt „DG Weine“, und das Kürzel steht für Daniele Giovo. Zu finden ist es auf dem interessanten Gelände der Motorworld am Zitadellenweg 60.

Sie müssen an den Oldtimern vorbeilaufen und auch an den alten Werkhallen, bis ganz hinten ein rotes, neues Gebäude am Ufer zu sehen ist. Am Wasser geht’s zum Weinladen.

Faszinierend auch die vielen Oldtimer auf dem Gelände. © André Görke

Links der Uferweg von der Zitadelle, rechts das Weinlokal. © André Görke

Der Weinladen ist im Mitte-Schick eingerichtet, es gibt Plätze drinnen und draußen, italienische Weine und Kleinigkeiten – und man hat einen tollen Herbstblick auf die Havel.

Der Weg, den Sie auf dem unteren Foto erkennen, wird später mal am Ufer entlang zur Freilichtbühne an der Zitadelle führen. Noch ist er mit einem Bauzaun gesperrt. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9.30-18.30 Uhr, Freitag 9.30-22 Uhr, Sa. und So. geschlossen. www.instagram.com/dgweine

Die Motorworld aus Vogelperspektive. Unten die Havel, rechts geht es zur Zitadelle. © promo/Motorworld

Das gesamte Gelände zwischen Zitadelle und BMW-Motorradwerk wird seit 2017 durch die „Motorworld Manufaktur“ entwickelt. „Es besteht aus zwei wesentlichen Teilen - einem Festland- und einem Inselgrundstück“, schreibt das Bezirksamt. Ende 2020 begannen die Baumaßnahmen auf der Insel, auf der sich auch der Weinladen befindet. Nebenan gibt’s viel Autoprominenz: Aston Martin, Bentley, Pipapo. Geplant ist auch der Bau einer Eventhalle sowie ein Hotel aus Seecontainern mit Blick auf die Havel. „Die Fertigstellung ist für den Sommer 2024 geplant“, schreibt das Unternehmen.

