Bekommt Berlin einen Atze-Brauner-Platz? Die große Filmlegende soll an der Havel geehrt werden

Am Mittwoch setzt sich die Politik im Rathaus von Berlin-Spandau zusammen. Hier die Tagesordnung mit schlappen 150 (!) Seiten. Wer weniger Zeit hat und es lieber komprimiert mag: Hier kommt mein Best-of-BVV in 8 schnellen Punkten - wie immer für den neuen Spandau-Newsletter, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.