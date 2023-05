Folge 160 „Wochniks Wochenende“ Metamorphosen

Die seit 1949 erscheinende Literaturzeitschrift Sinn und Form, die seit Februar nicht herausgegeben werden darf, soll dank einer Änderung der Satzung wieder regulär und unabhängig vom weiteren Verlauf des Gerichtsverfahren erscheinen. „Lettre-International“-Chef Berberich klagt, weil er die Förderung von „Sinn und Form“ aus öffentlichen Mitteln als nicht verfassungskonform, die Zeitschrift sogar als „Staatspresse“ sieht.

Während die einen die Rückkehr feiern, feiern die anderen den Abgang: Die seit 1991 existierende, seit 2013 in der aktuellen Form erscheinende Literaturzeitschrift Metamorphosen stellt den Betrieb ein. „Zehn Jahre sind genug“, lautet die knappe Stellungnahme der Herausgebenden.

Zehn Jahre feiner Seismographie in der jungen Gegenwartsliteratur – und ab jetzt „für immer Gegenwart“. So lautet auch der Titel, unter dem im Literaturhaus Lettrétage der Abschied gefeiert wird, mit Beiträgen von Autor:innen aus dem Metamorphosen-Pool und einer Präsentation der letzten Ausgabe. Es soll ausdrücklich kein Blick zurück und keiner nach vorn werden, sondern absolute Gegenwart, wie in den letzten Jahren Betrieb.

Und vielleicht ist es ein bisschen wie bei Hegel mit der Geschichte: Hat man den ihr zugrundeliegenden Mechanismus einmal verstanden, kann man sie als solche ad acta legen. Ende der Metamorphosen, Ende der Geschichte. (Sa 20.5., 20 Uhr, Veteranenstraße 21, Eintritt frei aber reservierungspflichtig)

Ein anderes, loses Ende der Geschichte schließen zwei Musikerinnen konzertant: Die französische Organistin und Komponistin Delphine Dora, sowie die New Yorker Composer-Performerin Time Wharp falten die Zeit in sich selbst zurück und verwirren nicht nur Sparten-Hardliner: Die in weiten Teilen weibliche Geschichte der elektronischen Kunstmusik in der Tradition von Eliane Radigue, Else-Marie Pade, Daphne Oram und Pauline Oliveros verknüpfen sie mit den historisch eher maskulin konnotierten Rock-Gesten von Keyboardern wie Keith Emmerson oder Bernie Worrell.

Sakrileg? Nicht in der Zionskirche, die gerade 150-jähriges Bestehen feiert, die längste Zeit davon als Ort des Widerstands gegen Nazis und Stasi – und Samstagabend also, aus geschichtlicher Sicht, auch ein bisschen gegen das Patriarchat. Weil Geschichte am Ende eben doch nicht endet, nur Falten wirft. Kiezsalon, Zionskirchplatz, Sa 20.5., 19 Uhr, Tickets 10 Euro.