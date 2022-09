Zum Weltalphabetisierungstag Botschafter der Buchstaben

Ein Dienstagnachmittag im August: Ob die Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße städtebaulich gelungen ist, darüber darf man streiten. Voller Menschen ist sie auf jeden Fall, das eine hat mit dem anderen ja meist wenig zu tun. Gerhard Prange steht an der Kreuzung Pestalozzistraße an einem Infostand und spricht Passanten an: „Darf ich Sie fragen, wie steht es denn bei Ihnen so mit dem Lesen und Schreiben? Haben sie da Schwierigkeiten?“ Die meisten Passantinnen und Passanten reagieren entspannt, gekränkt scheint sich niemand zu fühlen angesichts dieser nicht gerade alltäglichen Gesprächseröffnung. Gerhard Prange ist sogenannter Lernbotschafter für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V., der Infostand hinter ihm trägt den Namen Alfa-Mobil.

Über sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben

6,2 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben, rechnet man die Dunkelziffer hinzu, sind es wohl noch deutlich mehr. Ihnen will der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung helfen. Neben bundesweiten Infoständen bietet der Verein auch das Alfa-Telefon an. Dort können Betroffene Unterstützung bekommen – und zwar nicht nur am heutigen Weltalphabetisierungstag, der immer auf den 8. September fällt, sondern das ganze Jahr über. Das Telefon ist eines von vielen Projekten des Bundesverbands, der in Münster und Berlin beheimatet ist.

Für die Aufgabe, fremde Menschen in der Fußgängerzone auf ihre Lese- und Schreibkompetenz anzusprechen, ist Gerhard Prange gut geeignet. Nicht nur, weil er offen, freundlich und entspannt wirkt, sondern vor allem auch, weil er selbst jahrzehntelang von diesem Problem betroffen war. Der heute 64-Jährige kam in Lichterfelde zur Welt, zog aber bald mit seinen Eltern und den sechs Geschwistern ins Märkische Viertel.

Die Schule konnte mir nicht helfen, meine Eltern auch nicht Gerhard Prange, Lernbotschafter

„In der Schule haben sie meine Lese- und Schreibschwierigkeiten gleich festgestellt, konnten aber nicht helfen, meine Eltern auch nicht“, erzählt Prange. Dass die Lehrerinnen und Lehrer auch mal zu Gewalt griffen, war nicht wirklich hilfreich und führte dazu, dass der junge Gerhard immer häufiger die Schule schwänzte und letztlich nie wirklich Lesen und Schreiben lernte. Aus einer geplanten Lehre als Gas-Wasser-Installateur wurde nichts. Er fand dann Arbeit in einer Chemischen Reinigung, wo er bügelte. 24 Jahre lang.

Gerhard Prange © Bildkraftwerk/Bernd Lammel

Sein Lebenslauf ist recht typisch für Menschen mit geringer Alphabetisierung. Häufig üben sie Jobs aus, in denen sie Schriftsprache vermeiden können, zum Beispiel als Hilfskräfte im Baugewerbe oder in der Gastronomie. So schaffen sie es oft ein Leben lang, sich durchzuwursteln. Und gehen das Problem nie an der Wurzel an.

Allerdings: „Die Vorstellung, Betroffene könnten überhaupt nicht lesen und schreiben, ist falsch“, erklärt Daniel Weber, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Projekt Alfa-Mobil, das vom Bundesbildungsministerium gefördert wird. Gewisse Fähigkeiten seien häufig vorhanden. Forscherinnen und Forscher unterscheiden hauptsächlich drei Ebenen: Beim Alpha-1-Level können nur Buchstaben erkannt werden, was hierzulande sehr selten ist. Bei Alpha 2 können zumindest Wörter gelesen und verstanden werden, bei Alpha 3 ganze Sätze, aber eben keine zusammenhängenden Texte. Nimmt man Alpha 1 bis 3 zusammen, sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland betroffen. Die Gründe sind vielfältig, können im Elternhaus liegen, in häufigen Umzügen mit entsprechend vielen Schulwechseln oder in der persönlichen gesundheitlichen Veranlagung.

Auch bei den Begrifflichkeiten ist Sensibilität angesagt. „Analphabetismus“ gilt als stigmatisierend, die Forschung und auch der Bundesverband bevorzugen deshalb die Formulierung „gering literalisiert“ (siehe dazu auch unten stehendes Interview).

Weitere Informationen: Die Webseite des Bundesverbands Alphabetisierung: www.alphabetisierung.de. Betroffene finden Hilfe beim Alfa-Telefon: (0800) 53 33 44 55

Gerhard Prange fand Unterstützung beim Kreuzberger Verein AOB, lernte dort besser lesen. Heute feilt er im Lerncafé Spandau weiter an seinen Fähigkeiten. Er hat keine Scheu zu sagen, dass er bis 53 Alkoholiker war. „Jetzt habe ich aber seit zwölf Jahren keinen Tropfen mehr angerührt.“ Den Anstoß dazu, sich Hilfe für die Literalisierung zu holen, erhielt Prange beim Hermsdorfer Rettungsring e. V., einer Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige. Mittlerweile engagiert er sich seit sieben Jahren ehrenamtlich als Lernbotschafter für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung.

„Wir wollen zum einen allgemein für die Problematik geringer Literalität sensibilisieren“, erklärt Daniel Weber am Stand in der Wilmersdorfer Straße, „zum anderen aber auch Betroffenen ganz konkret helfen.“ Denn es ist nie zu spät, noch lesen und schreiben zu lernen. Eine sehr wichtige Rolle dabei spielen insbesondere die Kursangebote der Volkshochschulen, aber auch Einrichtungen wie die Grundbildungszentren, von denen es bundesweit rund 50 gibt. Hier finden Betroffene Informationen über die passende Lernangebote.

Dass die Entwicklung zumindest in die richtige Richtung geht, legen Zahlen der Leo-Studie nahe, die die Literalität in Deutschland 2010 und 2018 untersucht hat. Im Vergleich der beiden Jahre hat sich bei Alpha 1 und Alpha 2 wenig getan, bei Alpha 3 ist der Anteil in der Bevölkerung jedoch von 10 auf 8,1 Prozent gesunken, bei Alpha 4 (fehlerhafte Rechtschreibung) sogar von 25,9 auf 20,5 Prozent.

Um Kinder – und damit auch ihre Eltern – anzulocken, stellen Gerhard Prange und seine Mitstreiter große Würfel aus Schaumstoff und ein Rad auf, beide optisch auffällig. Prange bittet darum, Wörter mit den Anfangsbuchstaben zu bilden, die das Rad nach dem Drehen anzeigt. Und was ist, wenn jemand keinerlei Probleme mit der Alphabetisierung hat? „Dann freue ich mich und drücke trotzdem Infomaterial in die Hand.“ Denn bei über sechs Millionen Betroffenen ist es nicht unwahrscheinlich, dass jeder jemanden kennt, der Hilfe gut gebrauchen kann.

Zur Startseite