1000 Sportler beim Traditionslauf „Lauf der Sympathie“ führt von Falkensee nach Spandau

Berlin und Brandenburg ziehen die Laufschuhe an. Am Sonntag, 17. März, startet der traditionelle „Lauf der Sympathie“ – schon zum 35. Mal. Länge: 10 Kilometer, 5 Kilometer und ein Kinderlauf. Der Hauptlauf führt von der Stadthalle Falkensee bis zum Ziel vor dem Rathaus Spandau. Anmeldung sind noch möglich unter www.laufdersympathie.de („Nachmeldungen sind wie gewohnt am Freitag und am Samstag vor dem Lauf bei der Startnummernausgabe noch möglich. Am Veranstaltungstag sind keine Nachmeldungen mehr möglich“). Etwa 1000 Läuferinnen und Läufer sind immer am Start, darunter auch Schulen, Kneipen, Kiezgemeinden.

Die Strecke führt von der Stadthalle Falkensee in der Scharenbergstraße über die Bahnhofsstraße, Seegefelder Straße, Hamburger Straße, Spandauer Straße, Stadtgrenze (5 km), Falkenseer Chaussee, Falkenseer Damm, Flankenschanze, Moritzstraße, Carl-Schurz-Straße bis zum Ziel vor dem Rathaus Spandau. Start ist um 11 Uhr in Falkensee. Es kommt zu Behinderungen im Straßenverkehr; betroffen ist somit auch der BVG-Busverkehr am Sonntagmittag.

Und das ist längst nicht alles, worüber wir im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichten: Hier einige der Themen in der schnellen Übersicht. Den Newsletter gibt es unter leute.tagesspiegel.de.

Seit 2019 berichte ich im Spandau-Newsletter über die „Yellow Submarine“ vor Kladow, die keiner wegräumt: Jetzt ist das Schrottboot plötzlich weg - wer war’s? „Wir“, sagt die Behörde. Mehr im Newsletter.

plötzlich weg - wer war’s? „Wir“, sagt die Behörde. Mehr im Newsletter. Neuer Kochklub: Wer ist der Niederländer , der Spandaus Hobbyküche zusammenbringt? Das Interview im Newsletter über Süßes und Salziges aus Spandau

, der Spandaus Hobbyküche zusammenbringt? Das Interview im Newsletter über Süßes und Salziges aus Spandau Einbrecher, Villenknacker, Sexstraftäter : Die Polizeibilanz im Newsletter, Ortsteil für Ortsteil

: Die Polizeibilanz im Newsletter, Ortsteil für Ortsteil Geburtstagsgeschenk für die Sportfreunde Kladow? Der Sportplatz-Neubau wird Thema im Abgeordnetenhaus - der Newsletter kennt die entscheidenden Papiere

wird Thema im Abgeordnetenhaus - der Newsletter kennt die entscheidenden Papiere Neubaugebiet Wasserstadt : Brücken viel zu dunkel, Wohnhäuser viel zu hell - Newsletter berichtet über zwei interessante Anträge der Grünen

: Brücken viel zu dunkel, Wohnhäuser viel zu hell - Newsletter berichtet über zwei interessante Anträge der Grünen Neue Havel-Grundschule zeigt ihre super Kinderhymne im Newsletter - hat Ihre Schule so was auch?

- hat Ihre Schule so was auch? Viele Kurznachrichten: Parken in Haselhorst , Wochenmarkt in Kladow, weiter Zitadellen-Ärger um Wachschutz...

, Wochenmarkt in Kladow, weiter um Wachschutz... 25.000 Besucher: Polizei sucht Grillmeister für Tag der offenen Tür

für Tag der offenen Tür Viel Kultur: Lesung in der Altstadt, Theater in Siemensstadt, eine Buchautorin aus Staaken auf der Leipziger Buchmesse.. .

. Stolpersteinverlegung mitten in der Fußgängerzone

Telekom baut in Kladow: Bürgerversammlung auf der Baustelle

Viel Sport: Lauf der Sympathie , Ruderkurse, Hockey, Kegeln, Gymnastik...

, Ruderkurse, Hockey, Kegeln, Gymnastik... Leserbriefe, Leserbriefe, Leserbriefe: Wer löst das Rätsel um die Eulen am Rathaus?

