Hinein in die Boote, Berlin! Gleich fünf Wassersportklubs laden an die Havel

Gut was los in der Wassersportszene im Westen der Stadt. Gleich fünf Ruder- und Kanuvereine laden zu den Tagen der offenen Tür - und sogar das Wetter spielt mit. Hier die Einladungen, die die Klubs an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel geschickt haben. Den gibt es einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke.

An der Scharfen Lanke

Sie haben ein Vereinsheim in Traumlage und wurden einst von den Tagesspiegel-Lesern zu einem der beliebtesten Klubs in Spandau gewählt: Die Ruder-Union Arkona lädt am Sonntag, 23. April, zum Tag der offenen Tür an die Scharfe Lanke. „Mit knapp 380 Mitgliedern und einer Kinder- und Jugendabteilung von mehr als 80 Nachwuchsruderern sind wir Spandaus größter Ruderverein und bieten professionelle Ausbildungsangebote für Breitensportler und Spitzensportler gleichermaßen“, schreibt Vereinschef René Wilmes an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Was geboten wird am Tag der offenen Tür? „Gebäudeführungen, Trockenrudern auf Ergometern und unter Anleitung erste Ruderschläge bei einem Schnupperrudern auf dem Wasser – also, bitte Sportkleidung mitbringen!“ Und Kleingeld, denn draußen wird der Grill angefeuert. 11-17 Uhr, Scharfe Lanke 71, Wilhelmstadt. – ru-arkona.de

Heimat des Rudersport: Das Klubhaus vom Ruderklub Ruder-Union Arkona an der Scharfen Lanke - und nur eines von ganz, ganz vielen am Ufer. © Kitty Kleist-Heinrich

In Haselhorst

Hier laden gleich drei Wassersportklubs zum gemeinsamen Tag der offenen Tür. „Am Ende der Elisabeth-Flickenschildt-Straße in Haselhorst liegen mehrere Wassersportvereine an der Krienicke/Spandauer See mit bestem Blick auf die Zitadelle“, schreibt Sylvia Hannappel an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel und wedelt mit der Einladung. Drei davon, der Berliner Ruderklub Brandenburgia, der Kanu-Club Haselhorst und der Ruder- und Kanu-Verein 1928 laden Interessierte am 22. April von 10 bis 16 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Wassersport mit bester Aussicht auf den Spandauer See und Zitadelle! Das Angebot reicht von Kanupolo über Wanderrudern bis Kanuslalom.

An der Freybrücke

Das Vereinsheim sehen viele von der Heerstraße aus: Neben der Freybrücke liegt das Vereinsheim des „RC Friesen“ um Wolfram Tessmer (200 Leute).

Der Spandauer Ruderclub Friesen mit seinem Vereinsheim nahe der Heerstraße. © André Görke

Der Klub lädt ebenfalls zum Tag der offenen Tür: am Sonntag, 23. April, 13-16 Uhr. „Wer Sportsachen dabei hat, darf gerne ein Ruderergo, ein ROWonAIR (ein SUP mit Ruderanlage) oder eine Fahrt in unserem beliebten Kirchboot ausprobieren“, schreibt mir Tessmer. Smalltalk zum Vereinsnamen: „Das hat mit Ostfriesen oder Nordfriesen gar nichts zu tun, sondern mit Karl-Friedrich Friesen. Der war ein Kumpel von Friedrich Ludwig Jahn, dem Gründer der Turnbewegung. Nach dem wurde unser Verein benannt.“ Bald 125 Jahre ist das jetzt schon her. – www.srcf.de

Auf mehr als 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter bereits. Darin bündeln wir Nachrichten aus dem Bezirk, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie. Hier die Themen aus dem aktuellen Spandau-Newsletter.

Neuer THW-Chef im Interview. „Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an“, sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ vor. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an“, sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ vor. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem: Schwarz-Roter Koalitionsvertrag aus Spandau-Sicht : Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl.

: Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl. Neue Grundschule , neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde

, neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde Weltweiter Botschafter : „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada

: „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada BBO-Musikabend : 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule

: 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule BBO-Jubiläum : Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach

: Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach Spandaus Polizei codiert wieder Fahrräder

codiert wieder Fahrräder Immer weniger Autos in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen

in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen 127 Jahre alte Eiche gefällt: Baustart in den Kisseln

gefällt: Baustart in den Kisseln Gutspark Neukladow : Wiederaufbau der Allee startet

: Wiederaufbau der Allee startet Kulturhaus : Gastronom in der Altstadt gesucht

: Gastronom in der Altstadt gesucht Viele Kulturtipps aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor

aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor 70 Jahre Schilfdachkapelle in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung

in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung Barfly feiert Geburtstag

feiert Geburtstag Der Spandauer SV ist zurück an der Neuendorfer Straße

ist zurück an der Neuendorfer Straße Ruder-Union Arkona lädt zum Tag der offenen Tür - und vier andere Ruderklubs ebenfalls

....und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke