Maren Schiller und die U-Bahn-Challenge Von Hönow bis zum Hauptbahnhof

Irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt. Mal in Hönow, mal in Pankow oder Alt-Tegel. Die Aufgabe bleibt letztlich die gleiche. Von einer U-Bahn-Endstation bis zur anderen zu kommen und zwar zu fuß. Maren Schiller ist Influencerin und nimmt ihre 219.000 Follower:innen regelmäßig auf Instagram oder Tik Tok beim Laufen mit. Damit es dabei nie langweilig wird, lässt Schiller sich regelmäßig besondere Challenges einfallen.

Die Idee, das U-Bahn-Netz abzulaufen bis Ende des Jahres, kam ihr aber nicht bei einem ihrer Läufe, sondern bei einem Spa-Wochenende in Brandenburg Anfang November. „Solche krasseren Ideen kommen mir eigentlich immer im Spa. Ich dachte mir so, boah, ich brauche mal wieder irgendeine Challenge, weil ich gerade keine Lust hatte, laufen zu gehen,“ so die 27-Jährige, die in Oberhausen aufgewachsen ist und seit vier Jahren in Berlin lebt. Noch während ihres Journalismus-Studiums begann Schiller, einen persönlichen Blog auf Instagram zu führen und zeigt dort ihren, überwiegend sportlichen, Alltag.

„Es wirkt immer anders auf Instagram, aber ich habe oft auch keine Lust und vor allem ist es immer die gleiche Strecke“, sagt Schiller. Vor allem bei der aktuellen regnerischen Wetterlage sei die Motivation manchmal nur schwer zu finden. „Jetzt ist alles auch so grau und eklig und man kennt das ja irgendwie schon und dann wollte ich irgendwas Cooles machen. Da dachte ich mir, wie wärs einfach mal, die U-Bahnen abzulaufen“, erzählt Schiller, die jahrelang Leichtathletin auf Leistungsebene war und auch schon mehrere Marathons gelaufen ist.

U-Bahn-Netz in Berlin Die U1, die U4 und die U9 sind mit neun und knapp drei Kilometern die kürzesten Linien

Bei der U2 geht es von Pankow 20,7 Kilometer Richtung Ruhleben

Die U3, die U6 und die U8 sind mit knapp 20 Kilometern die Mittelstrecken

Etwas weiter raus aus Berlin beginnt die U5 in Hönow

Am längsten ist die Linie der U7 mit 31,8 Kilometern

In Berlin gibt es aktuell neun U-Bahnen, von der U4 mit 2,9 Kilometern bis zur längsten Strecke, die U7 mit 31,8 Kilometern, ist so gut wie jede Distanz dabei – Schiller wie sie alle ablaufen. „Ich hatte gar keine Größenordnung, wie lange das ist und dann habe ich das mal nachgeguckt und gedacht: Ey, das ist voll machbar.“ Gleichzeitig sei es auch eine schöne Gelegenheit, ein paar bisher unbekannte Ecken von Berlin kennenzulernen.

Von Wohnsiedlungen bis Plattenbau

Dabei macht Schiller auch mal völlig unerwartete Entdeckungen, wie Gondeln kurz nach Hellersdorf bei der U5. Wer hätte das in einer Stadt gedacht, die nicht gerade als das Winterdomizil schlechthin bekannt ist. Nach 22,4 Kilometern durch kleine Wohnsiedlungen, entlang an Schnellstraßen, dabei aber immer die U-Bahn im Blick, kleinen Wegen, die in Sackgassen enden und Plattenbau, kommt Schiller schließlich am Hauptbahnhof an.

„Ich finde das irgendwie total cool, zu sehen, wie sich das Stadtbild von den Randbezirken zum Zentrum hin verändert“, sagt Schiller und fügt lachend hinzu: „Allein an den Kaffeepreisen kann man das sehen, da kostet Kaffee sonst ein Euro außerhalb und in der Stadt fünf Euro. Hier ist die Welt noch in Ordnung.“

Auf der Strecke der U5 kommt man auch an der der Seilbahn „Gärten der Welt“ vorbei. © imago images / Schöning

Von den neun U-Bahn-Linien ist sie bislang fünf abgelaufen, vier fehlen noch, unter anderem die U7. Bisher am schönsten war die U3, erzählt Schiller. „Da kommt man an der Krumme Lanke, Zehlendorf, dem Grunewald vorbei und es war so ein schöner Dämmerungsabend, alle haben gerade ihre Weihnachtslichter draußen aufgehangen und dann kam ich irgendwann am Kuhdamm raus, was auch total schön beleuchtet war“, sagt sie. „Die Strecke passt so richtig zu Berlin, weil ich im Grunewald rausgelassen wurde, was irgendwie so ein Bonzenviertel ist und dann läuft man hoch zur Warschauer Straße, was übertrieben links ist und wo alles super vollgesprayt ist. Das war so schön repräsentativ für die Stadt.“

Ich finde das irgendwie total cool, zu sehen, wie sich das Stadtbild von den Randbezirken zum Zentrum hin verändert. Maren Schiller ist schon fünf von neun U-Bahn-Linien abgelaufen.

Ursprünglich hatte die Influencerin geplant, bis Weihnachten mit der Challenge durch zu sein. Doch eine Erkältung warf sie zurück und zwang sie zur Sportpause. Früher hätte sie das unter Druck gesetzt, heute aber höre sie auf ihren Körper und möchte so auch den Menschen, die tagtäglich ihre Stories auf Instagram verfolgen, ein Vorbild sein. „Ich kriege manchmal auch Kritik dafür, dass ich zu viel Sport mache, die aber auch berechtigt ist. Bei so einer großen Zielgruppe weiß man natürlich nicht, wen motiviert man jetzt damit, wen setzt man unter Druck.“

Daher hat sich die 27-Jährige dazu entschieden, die Challenge über den Jahreswechsel hinaus zu verlängern. So könne sie vielleicht auch noch Menschen mit Neujahresvorsätzen abholen und motivieren, mitzumachen. Denn mitmachen könne eigentlich jede:r, schließlich habe man immer die Möglichkeit, sich in die U-Bahn zu setzen und den restlichen Weg zurückzufahren, sollte man nicht die volle Distanz schaffen oder das Wetter nicht mitspielen.

Das sei gleichzeitig aber auch eine Verführung für Schiller und mache sie letztlich umso stolzer, wenn sie am Ende doch die ganze Strecke durchgezogen hat. „Ich finde das total süß, denn mit jeder U-Bahn, oder Linie, habe ich jetzt irgendwie so eine Connection. Weil ich genau weiß, was ich an dem Tag gedacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Verfahren werde ich mich wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell“, sagt Schiller und lacht.

Mit ihrer U-Bahn-Challenge möchte Schiller die Menschen aber nicht nur unterhalten, sondern vor allem auch zeigen, wie vielfältig der Laufsport ist und dass es nicht immer nur die typische Laufrunde sein muss. „Laufen ist für mich einfach ein krass vielfältiger Sport ist, den man abwechslungsreich gestalten kann und da möchte ich Leute motivieren, die überlegen, mit dem Laufen anzufangen. Dabei muss es ja nicht gleich diesen Ultracharakter haben, ein Anfang wäre schon, eine Buslinie abzulaufen.“

Das U-Bahn-Projekt hätten nun auch schon ein paar Leute nachgemacht. Manche würden sich aber auch einfach nur über die Unterhaltung freuen, wenn man auf Instagram oder Tik Tok live verfolgen kann, wie Schiller eine U-Bahn-Station nach der anderen abhakt. Was man als Zuschauer:in allerdings nicht sieht in den Sozialen Medien, ist der große Aufwand, der dahintersteckt.

Denn mit dem Laufen allein ist es natürlich nicht getan. Erstmal muss Schiller zu einer Endstation fahren, zur anderen joggen und die Strecke wieder zurückfahren. Hinzu kommt das Produzieren der Story auf Instagram, das Schneiden der Videos, die sie später auf ihren Kanälen ausspielt und natürlich die Interaktion mit den Follower:innen. „Tricky wird es dann, wenn noch eine Kooperation mit dabei ist. Zum Beispiel beim Lauf für die U1 bin ich mit bestimmten Kopfhörern gelaufen, da musste ich das Ganze vorproduzieren, bin den gelaufen und habe ihn dann erst vier Tage später gepostet.“

Das sei allerdings nicht aufgefallen, da die Influencerin darauf geachtet habe, dass sie an beiden Tagen das Gleiche trägt. Da ist dann auch mal Kreativität gefragt. Trotzdem sei es ihr wichtig, bei allem so authentisch wie möglich zu sein. Dazu gehört auch, zuzugeben, wenn sie auf eine Strecke mal so gar keine Lust hat oder vielmehr Respekt davor, wie zum Beispiel vor der U7.

„Generell mit der U7 zu fahren, ist schon mal eine Erfahrung in Berlin, weil die von Rathaus Spandau bis Rudow geht und das ist so eine lange Strecke, die hat so viele Stationen,“ sagt Schiller. Tatsächlich ist die U7 die längste unterirdisch fahrende U-Bahn Deutschlands mit 40 Stationen. Auch der Schönheitsfaktor der Strecke lasse etwas zu wünschen übrig, bei der man viel durch Gewerbe- und Industriegebiete komme und auch mal nicht ganz so schöne Ecken in Neukölln sehen würde.

Doch Schiller möchte nun mal auch nicht den Preis für die schönste Laufstrecke Deutschlands vergeben, sondern ihrer Leidenschaft, dem Laufen, nachgehen und dabei so viele Menschen wie möglich inspirieren auf ihre humorvolle und nahbare Art. Ihr Zwischenfazit fällt daher auch überwiegend positiv aus. „Es war definitiv viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Es war für mich eine wunderbare Ablenkung bei diesen grauen Tagen, nicht immer die gleiche Strecke zu laufen. Es hat mich inspiriert und mir auch mehr Sicherheit gegeben, dass ich sowas halt auch kann“, sagt Schiller.

„Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen wie Eisbaden ist. Der Körper ist aus der Komfortzone raus, man wird einfach rausgeschmissen und muss dann irgendwie zurückkommen.“ Es bleibt abzuwarten, ob sie letztlich auch die U7 meistern wird und es schafft, den langen Weg zurückzukommen.

Zur Startseite