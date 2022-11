Netflix-Flüchtlingsdrama „Die Schwimmerinnen“ „Matthias Schweighöfer ist wirklich ein guter Schwimmer“

Die Geschichte von Sven Spannekrebs, 42, ist eine ganz besondere – und jetzt auch für Millionen bei Netflix zu sehen: im Film „Die Schwimmerinnen“. Der Schwimmtrainer aus Berlin-Spandau (250.000 Einwohner) wird gespielt von einem echten 1A-Promi: Matthias Schweighöfer.

Erzählt wird die Flucht der syrischen Schwestern Yusra und Sarah Mardini, die ganz normale Mädchen sind, bis plötzlich Bomben im Bürgerkrieg fallen. Sie fliehen über das Meer, landen in Berlin bei den Wasserfreunden Spandau 04 – und schwimmen sich zurück ins Leben. 2016 nimmt Yusra, die mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, als Schwimmerin an den Olympischen Spielen in Rio teil. Immer an ihrer Seite: Schwimmtrainer Spannekrebs von Spandau 04, die ihren Sitz haben im Olympiapark in Westend. Im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau spricht der echte Sven...

…über Matthias Schweighöfer: „Letztes Jahr kam Matthias Schweighöfer zu uns in den Olympiapark. Beim ersten Treffen war ich etwas aufgeregt, aber das hat sich schnell gelegt. Wir haben ein paar Stunden geredet, gar nicht groß über den Film, sondern privat. Er wollte mich kennenlernen.“

Es gibt eine Szene am Flughafen Tempelhof, als der Bus ankommt und ein Mann alle Aussteigenden begrüßt: Das bin ich. Der echte „Sven“ macht auch im Film mit

…über den „Sven“ im Film: „Ich finde, er hat mich ganz gut getroffen (lacht). Ich habe nie das Gefühl: Puh, nee, so bin ich doch gar nicht. Matthias ist übrigens wirklich ein guter Schwimmer und war früher im Schwimmverein.“

…das Schwimmbecken im Film: „Das Außenschwimmbecken zeigt nicht unsere eigene Anlage. Die Schwimmbecken sind in London. Der Gegenstromkanal in Berlin befindet sich im Sportforum Hohenschönhausen.“

Matthias Schweighöfer im Netflix-Dokudrama „Die Schwimmerinnen“. © Netflix

…ob er, der echte Sven, auch im Film mitmacht: „Klar! Es gibt eine Szene am Flughafen Tempelhof, als der Bus ankommt und ein Mann alle Aussteigenden begrüßt: Das bin ich.“

20 Länder, in denen der Film auf Platz 1 steht.

…über die Wasserfreunde Spandau: „Matthias Schweighöfer trägt die echten Trainingsklamotten von den Wasserfreunden, mit Schriftzug und Logo. Das ist schon außergewöhnlich für den Verein: Der Film läuft weltweit bei Netflix, und steht in über 20 Ländern auf Platz 1. Ich selbst bin seit diesem Jahr aber nicht mehr bei den Wasserfreunden, bleibe aber freundschaftlich verbunden.“

…seinen neuen Job bei den Special Olympics, die 2023 nach Berlin kommen: „Ich arbeite im Organisationskomitee und will die Zivilgesellschaft an die Spiele heranführen, will Schulen und Vereine einbeziehen. Hier landet im nächsten Sommer ein Raumschiff! Das wird richtig groß, größer als die Paralympics, nur mit weniger Zuschauern. 7000 Sportlerinnen und Sportler sind in Berlin dabei. In Spandau werden Mannschaften schlafen und trainieren. Es finden Wettkämpfe auf dem Wannsee statt und nebenan im Olympiapark. Ich habe schon viel gesehen, aber so ein Sportfest mit Menschen mit geistiger Behinderung – das ist wirklich außergewöhnlich. Ich habe selten so viel Begeisterung und Dankbarkeit gespürt.“

Alle auf einem Bild: Matthias Schweighofer, Sara Mardini und Schauspielerinn Manal Issa, in der Mitte Sven Spannekrebs, rechts Schauspielerin Nathalie Issa und Yusra Mardini. © IMAGO/ZUMA Press

Special Olympics: 3 Teams schlafen in Spandau Spandau wird Gastgeber für die pazifischen Inselstaaten Mikronesien, Kiribati und Nauru sein. Die Sportlerinnen und Sportler werden vermutlich in einem Hotel schlafen, das sich auf dem Gelände des evangelischen Johannesstifts befindet und behindertengerecht ausgebaut ist. 13.700 Kilometer Flug sind’s vom Flugplatz Berlin-Gatow nach Nauru. Der Inselstaat ist der zweitkleinste der Welt und hat weniger Einwohner als Kladow, nämlich 11.600. Sie haben dort einen Flughafen, Strände ohne Ende und kein Hotel namens „Spandau“, aber eins mit dem Namen „Budapest“. Es gibt dort mehr Kirchen am Strand als Spätis bei uns in der Altstadt. Hier die ganze Geschichte im Tagesspiegel.

…über sein Spandau: „Ich lebe in Staaken, aber groß geworden bin ich in der Altstadt, Stresow, das war mein Kiez. Erst die Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, dann die Lily Braun und schließlich Abi auf dem OSZ in Haselhorst.“

Hier die weiteren Themen im Spandau-Newsletter

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es unter kostenlos tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter lesen können

Matthias Schweighöfer spielt Schwimmtrainer aus Spandau : „Er hat mich gut getroffen“

: „Er hat mich gut getroffen“ Neue Polizeiwache für Staaken : der Zeitplan, das Vorbild

: der Zeitplan, das Vorbild 4000 Leute haben sich gemeldet: 1. Wahlhelfer-Bilanz in Spandau

haben sich gemeldet: 1. Wahlhelfer-Bilanz in Spandau Weihnachtsmarkt : Ab heute tagsüber freier Eintritt in der Zitadelle

: Ab heute tagsüber freier Eintritt in der Zitadelle Rathaus verschiebt Marktplatz-Umbau : Stadtrat nennt erste Details

: Stadtrat nennt erste Details Spandauer SV kehrt zurück : Jetzt kommt sogar Berlins Sportsenatorin

: Jetzt kommt sogar Berlins Sportsenatorin Waldorfschule Kladow : die Pläne für die neue Halle – und frisches Lotto-Geld

: die Pläne für die neue Halle – und frisches Lotto-Geld Neue Idee für Postbrunnen – und ein Update zum Hochhausviertel

für Postbrunnen – und ein Update zum Hochhausviertel Gerettet vor dem Schrott : Was aus dem Kunstwerk von Volkmar Haase wird – und wo das Kunstwerk lagert

: Was aus dem Kunstwerk von Volkmar Haase wird – und wo das Kunstwerk lagert Kladower Dauerärger: Wildschweine sollen verjagt werden

Wildschweine sollen verjagt werden „Päpstlicher als der Papst“ : Ärger über Weihnachtbäume im Rathaus

: Ärger über Weihnachtbäume im Rathaus Glienicker See : Lösung für Buckelpiste

: Lösung für Buckelpiste Weihnachtsmärkte in Siemensstadt und am Barfly

in Siemensstadt und am Barfly Kinderkino in der Schilfdachkapelle

in der Schilfdachkapelle Blutige Krimis und Jubel im Puppentheater

und Jubel im Puppentheater Michael Preetz kommt nach Spandau – und trifft einen Stadtrat mit Hertha-Vergangenheit

kommt nach Spandau – und trifft einen Stadtrat mit Hertha-Vergangenheit …das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite