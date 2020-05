Berlin erlebt den ungewöhnlichsten Maifeiertag seit langem. Unter den Corona-Bedingungen fand Protest zunächst nur klein oder online statt. Doch am Abend versammelte sich die linke Szene in Kreuzberg 36. Autonome hatten in der Tradition der „Revolutionären 1.-Mai-Demo“ dazu aufgerufen, sich die Oranienstraße zu "nehmen". Seit 18 Uhr läuft ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek kritisierte "viele Verstöße" gegen die Abstandsregeln (mehr unten im Newsblog).

Am Rosa-Luxemburg-Platz fand auch am 1. Mai die "Hygienedemo" von Verschwörungstheoretikern gegen die Corona-Eindämmungsverordnungen statt. Sie war nicht genehmigt, die Polizei nahm rund 80 Personen vorübergehend fest. In Berlin-Mitte wurde ein Kamerateam der ZDF-„Heute Show“ von Unbekannten angegriffen, vier Menschen mussten ins Krankenhaus. Von Neukölln rollte die „MyGruni“-Demo als Autokorso Richtung Villenviertel Grunewald. Das Oberverwaltungsgericht hatte die ernst nicht genehmigte Aktion kurzfristig genehmigt. Am Nachmittag war die Demo beendet, vor Ort waren mehr Polizisten als Teilnehmende.

Bislang gibt es in Berlin 5936 bestätigte Coronavirus-Fälle, 152 daran erkrankte Personen sind bislang gestorben.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

