Polizei will Heinrichplatz in Kreuzberg räumen

Die Polizei hat per Lautsprecher angekündigt, den Heinrichplatz zu räumen. Immer wieder zeigen einzelne Menschen oder kleine Gruppen um den Oranien- und den Heinrichplatz Plakate oder Transparente. Zwischenzeitlich zogen etwa 50 Menschen durch die Oranienstraße in Richtung Heinrichplatz, kamen jedoch nicht weit. Die Polizei ging dagegen vor und sperrte die Oranienstraße an mehreren Stellen. Am Oranienplatz teilten die Beamten per Lautsprecher mit, dass Ansammlungen und Demonstrationen nicht zulässig sind. Der obligatorische Böller zum Start fehlte.