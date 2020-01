Kein Hertha-Stadion auf dem Flugfeld Tegel. Immer mehr landeseigene und andere günstige Mietwohnungen. Baustart für Großprojekte Buckower Felder und am Schumacher Quartier. Und bis zu 6000 Wohnungen aus Holz, einschließlich „Bauhütte“ zur Förderung des neuen nachhaltigen Rohstoffs. Das sind Eckdaten der Stadtentwicklungspolitik von Senatorin Katrin Lompscher.

Müde, aber nicht angespannt, stellte Senatorin Lompscher am Tag nach der Generaldebatte zum umstrittenen, mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün endgültig beschlossenen Mietendeckel ihre Agenda für das neue Jahr vor. Genugtuung war ihr anzumerken über den politischen Erfolg. Und zu erkennen war auch, dass sie die mit dem massiven Eingriff in das Eigentumsrecht verbundene kommunale Pflichten ernst nimmt: Nur wenn Berlin nun massiv baut, ist diese Notmaßnahme zur Bekämpfung der Wohnungsnot überhaupt zulässig. Und bauen, will sie, aber das gemäß ihrer, linksgewendeten Stadtentwicklungspolitik: Zuerst und vor allem mit den sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. Aber auch andere dem Gemeinwohl Verpflichteten und auch Genossenschaften sollen zum Zuge kommen. Kurzum jeder, der günstige Mietwohnungen oder geförderte schafft.

„Sicher ist, dass 24000 Wohnungen am Ende der Legislaturperiode fertig und 34000 weiter in Bau sein werden“, sagte Lompscher. Das sind 6000 fertige Wohnungen weniger, als im Koalitionsvertrag vereinbart. Lompscher rechtfertigte das aber mit dem „Nadelöhr“ bei den Behörden und mit mangelnden „Kapazitäten der Bauwirtschaft“, weshalb teils keine Firmen sich um Aufträge bei Ausschreibungen bewerben. „Wir stoßen an Grenzen“. Zur Warhheit gehört aber wohl auch, dass Lompscher die Privaten Baufirmen durch vielerlei Regulierungen aus dem Markt zurückdrängt. Das jedenfalls beklagten deren Verbändevertreter wiederholt, weshalb diese nach Brandenburg und anderswo ausweichen. Das passt aber wiederum zum Paradigmenwechsel der Rot-Rot-Grünen Baupolitik: Dass nicht mehr die schiere Menge an neuer Wohnungen zählt, sondern eben nur die „leistbaren“.

Den „Rekord“ von 11800 von öffentlichen Firmen angekauften Mietwohnungen vermeldete Lompscher. Und angesichts des Streits um die Förderung der „Diese eG“-Genossenschaft und deren kostspieligen, für die Firma fast ruinösen Häuserkäufe, betonte die Senatorin die „Leitlinien“ für den Erwerb: Öffentlich geförderte Wohnungen, deren soziale Mietenbindung ausläuft. Solche die „Sozialräumlich“ von Bedeutung sind, um die Berliner Mischung zu erhalten. Die „Wirtschaftlichkeit“ der Häuser, damit deren Bewirtschaftung ohne laufende Zuschüsse gelingt. Sowie „strategische Käufe“.

Als „Meilensteine“ des Neubaus präsentierte Lompscher zwei Großprojekte: Das Schumacher Quartier auf dem Flugfeld Tegel, das mit dem Ende des Flugbetriebs im kommenden Jahr startet sowie die Buckower Felder. In Tegel sind 5000 Wohnungen eingeplant, wobei Lompscher eine Aufstockung um weitere 1000 prüft. „Realistisch“ sei das. Die ersten Baumaßnahmen seien 2020 denkbar. In Buckow sind 900 Wohnungen vorgesehen, 80 Prozent von der landeseigenen Gesellschaft „Stadt und Land“, 20 Prozent „in Erbpacht von gemeinwohlorientierten“ Entwickler. Noch so ein Beispiel wie massiv der bezahlbare Wohnraum auf öffentlichen Flächen zu Lasten der Privaten ausgeweitet wird.