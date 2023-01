Berlins Eislegende Wollte „Florida Eis“ am 31. Januar nicht wiederöffnen? Fehlanzeige!

Wählen Sie Gelb, Grün, Rot wie Erdbeere oder Blau wie Schlumpfeis? Oder doch lieber C wie Chocolate? Na klar geht’s hier um Eis, was denken Sie denn 12 Tage vor der Wahl? Denn heute, am 31. Januar, wollte Olaf Höhn, Chef von „Florida Eis“, seine Mutterfiliale an der Klosterstraße in Berlin-Spandau wieder öffnen – zumindest war das der Plan. In der Klosterstraße hatte 1984 alles begonnen. Damals übernahm Höhn das Café Annelie und baute seine Eis-Imperium auf.

Seit Herbst ist der Laden aber dicht. Grund: „Umbaumaßnahmen“. Eigentlich sollte die Filiale am 31. Januar öffnen, doch der Laden ist dunkel. Passiert da noch was oder droht der Mutterfiliale das Aus wie Florida am Rathaus? Im Geschäftshaus Ellipse waren im Oktober überraschend die Lichter ausgegangen. Der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau hat gleich mal durchgefunkt: Was ist los, Herr Höhn?

„Die Klosterstraße benötigt doch mehr Zeit für die Renovierung als geplant, denn wir haben einen neuen Eistresen bestellt und mussten feststellen, dass der Fußboden über die vielen Jahre unter dem alten Eistresen nicht mehr mitgespielt hat“, erzählt der Florida-Chef dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Auch der Eistresen macht Probleme. „Der Hersteller für den Eistresen aus Italien wollte bzw. sollte am 5. Januar liefern – der Tresen soll jetzt Ende der Woche geliefert werden.“ Höhns Ausblick: „Sofern uns nicht weitere Haken und Ösen behindern, öffnet Ende Februar mit Sicherheit das Café im neuen Glanz.“ Dann steht auch der Frühling vor der Tür.

Die Ellipse, fotografiert aus dem Rathaus. „Florida Eis“ hat im Herbst dicht gemacht. Jetzt gibt es neue Ideen. © André Görke

Und was passiert mit der Ellipse? 2005 hat Höhn das ovale Haus am Rathaus bauen lassen und ‚Ellipse‘ getauft – oben mein Foto aus dem Rathaus. 3,7 Mio Euro hat der Florida-Boss damals gezahlt und der Tagesspiegel schrieb: „Olaf Höhn schenkt Spandau ein Riesenei“. Damals war Höhn als Geldgeber eingesprungen, weil der eigentliche Investor abgesagt hatte. 250 Sitzplätze hatte der Eisladen, war aber oft leer. Gibt’s neue Ideen?

„Für die Ellipse wird es ein ganz neues Konzept geben, an dem ich persönlich nicht beteiligt bin“, so Höhn zum Spandau-Newsletter. „Dieses Konzept beinhaltet einen Caféhausbetrieb, sowie einen Biergarten und Einkaufsmöglichkeiten.“

Ein Biergarten und die Aufstockung der Ellipse sind geplant. Olaf Höhn, Florida-Eis-Chef

„Auch eine Aufstockung ist geplant. Dies würde den Standort noch attraktiver machen“, so Höhn und und schickt schöne Grüße an Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, und Wirtschaftsstadträtin Carola Brückner, SPD. „Ich hoffe, dass die Stadt Spandau hier die richtige Entscheidung trifft.“

