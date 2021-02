Ein dickes Brett, das da gebohrt werden will – die „Berliner Engagementstrategie“. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Berliner Landesregierung die nach langem Diskussionsprozess fertiggestellte Vorlage diskutiert. „Die Berliner Engagementstrategie 2020-2025 soll dazu beitragen, uns den Wert des freiwilligen Engagements für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bewusst zu machen und vor allem die guten Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement in Berlin weiter verbessern“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und gab zugleich eine Verpflichtung ab: „Als Senat wollen und werden wir Schritt für Schritt an die Umsetzung der Berliner Engagementstrategie 2020-2025 gehen.“ Das Versprechen werden die Engagierten gerne hören.



Kernstück der Strategie sind 100 Handlungsempfehlungen, mit denen das freiwillige Engagement umfassend gestärkt werden soll. Die 100 Handlungsempfehlungen lesen sich in ihren unterschiedlichen Aspekten wie ein aktueller Sorgenkatalog der tagtäglich Engagierten und zugleich einer grundsätzlichen Magna Carta der Zivilgesellschaft. „Die Bündelung von Handlungsempfehlungen in dem vorgelegten Papier bildet einen Meilenstein für die Engagementförderung in Berlin“, betont auch Michael Müller: „Das ist ein tolles Signal zum Start ins Jahr 2021 als Europäische Freiwilligenhauptstadt.“



Die Strategie mit den ambitionierten Handlungsempfehlungen ist in einem fünfzigseitigem Papier zusammengefasst. Eine Grundlage waren die sehr lebendigen und interessanten Diskussionen, die es seit Herbst 2019 in verschiedenen Foren gab und an denen Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft sowie aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik beteiligt waren. Inhaltlich wurden vier Schwerpunkte gesetzt: Anerkennungskultur und öffentliche Wahrnehmung, Infrastruktur für Engagement und Beteiligung, Digitale Transformation und Zugang zu Engagement.



Handlungsempfehlungen beinhalten etwa, Kindern und Jugendlichen den Einstieg ins Engagement zu erleichtern oder das Landesnetzwerk Bürgerengagement zu stärken. Im Bereich Digitalisierung wird unter anderem der Ausbau von Beratungs- und Fortbildungsangeboten für die Zivilgesellschaft empfohlen. Im Themenfeld Anerkennungskultur ist eine der Empfehlungen, dass innovative Formate der Wertschätzung entwickelt werden.



Falls Sie das dicke Papier nicht durcharbeiten möchten: Nachfolgend finden Sie komprimiert alle 100 Handlungsempfehlungen aus dem 50-seitigen Strategiekonzept. Wir haben alle 100 Empfehlungen zusammengetragen, um die Bandbreite der erkannten Schritte zu dokumentieren. Wenn Sie möchten, können Sie sich die Liste auch an die Wand hängen und nach jeweiliger Erfüllung durch den Senat abhaken. Jeder Satz der folgenden Liste ist jeweils eine Handlungsempfehlung.

Zugang zum Engagement fördern: Angebote für einen breiten Zugang zum Engagement schaffen; praxisnah und verständlich informieren; Vielfalt freiwilligen Engagements sichtbar machen; bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote anbieten; Migrantenorganisationen einbeziehen; Personen in koordinierender Funktion weiterbilden

Ins Engagement hineinwachsen: Kindern und Jugendlichen den Einstieg ins freiwillige Engagement erleichtern; freiwilliges Engagement von Kindern fördern; Engagement in Ausbildung und Studium unterstützen; Jugendorganisationen fördern; Freiwilligendienste stärken

Barrieren abbauen: Einfache Sprache verwenden; Informationen ausbauen; barrierefreie Orte schaffen; Zeit für Engagement schaffen; finanzielle Barrieren ausgleichen; digitale Angebote machen

Ausgrenzung aktiv entgegentreten: Diskriminierungsfreie Sprache; Instrumente zur Vermeidung von Ausgrenzung einführen; strukturelle Diskriminierung überwinden; Engagement für eine offene Gesellschaft sichtbar machen

Infrastruktur für Engagement und Beteiligung stärken : Engagement mit Freiwilligenmanagement und Freiwilligenkoordination stärken; Freiwilligenagenturen weiterentwickeln; Stadtteilzentren ausbauen; generationenübergreifendes Engagement stärken; Selbsthilfe fördern; stabile Strukturen schaffen; Informationen zur engagementfördernden Infrastruktur bereitstellen; digitale Beratung anbieten

Enge Zusammenarbeit von Verwaltung und Zivilgesellschaft : Für Kooperation mit Engagierten sensibilisieren; Zusammenarbeit der Verwaltungen stärken; mit der Zivilgesellschaft vernetzen; Ansprechpersonen im Bezirk etablieren; freiwilliges Engagement der Belegschaft unterstützen: prüfen, wie sich neue Gesetze und Regeln auf Engagement auswirken.

Starkes Engagement von Unternehmen: Sie sollen sich am eigenen Standort engagieren, mit der Zivilgesellschaft kooperieren, die Vielfalt der eigenen Ressourcen nutzen und das Engagement der Mitarbeitenden aktiv unterstützen.

Vernetzung und Zusammenarbeit strukturell fördern : Verbandslandschaft erhalten; Vernetzung auf lokaler Ebene ermöglichen; Landesnetzwerk Bürgerengagement unterstützen; mit Engagementkonferenz sektorübergreifend vernetzen

Qualifizierung und Beratung stärken: Bestehende Angebote bekannter machen; Qualifizierungsprogramme öffnen; Qualifizierung und Beratung ausbauen; leicht zugängliche Qualifizierungen anbieten

Räume für Engagement in der wachsenden Stadt bereitstellen: Raumbestand besser sichtbar machen; Räume mehrfach nutzen; landeseigene Räume bereitstellen; eigene Räume teilen; bezahlbare Gewerberäume anstreben; steigende Mieten berücksichtigen; Räume für Engagement und Beteiligung schaffen; Zwischennutzung und temporäre Nutzungen von Räumen ermöglichen

Gute Rahmenbedingungen der finanziellen Förderung schaffen : Über Fördermittel informieren; Förderrichtlinien und Vergabepraxis verbessern; niedrigschwellig zugängliche Förderprogramme ausbauen; Haushaltstitel für bürgerschaftliches Engagement schaffen; Überarbeitung der Landeshaushaltsordnung prüfen; flexible Förderung durch Stiftungen und Unternehmen; längerfristige Projektförderung anstreben; Hauptamtliche angemessen entlohnen

Engagement- und Zivilgesellschaftsforschung voranbringen : Länderauswertung des Freiwilligensurveys intensivieren; wissenschaftliche Analyse der Zivilgesellschaft durchführen; Kooperation von Wissenschaft und Zivilgesellschaft ausbauen; Zivilgesellschaft an Forschung beteiligen; Plattform zur Zusammenarbeit von Studierenden und Zivilgesellschaft einführen

Chancen der Digitalen Transformation nutzen: Dazu gehören: Digitales Engagement wertschätzen; Pilotprojekte fördern; gute digitale Praxis verbreiten; digitale Engagementprojekte nachhaltig fördern; Berliner Engagementportal bürgeraktiv ausbauen; Online-Bürgerbeteiligung mit Präsenzformaten kombinieren; Zivilgesellschaftliche Digital-Expertise anerkennen; demokratischen Raum im Netz aktiv schützen

Freiwillige gegen Manipulation und Hass im Internet stark machen: Durch Beratung und Fortbildung unterstützen; Transparenz und Wirksamkeit von Meldewegen verbessern; Ansprechperson für Opfer digitaler Gewalt benennen; Hass-Kriminalität schnell und konsequent verfolgen

Mehr Wertschätzung für freiwilliges Engagement : Vielfalt des Engagements anerkennen; innovative Formate der Wertschätzung entwickeln; gute Rahmenbedingungen für politisches Engagement schaffen; Ehrenamtskarte attraktiver gestalten; Instrumente der Anerkennung fördern; Anerkennung im Bezirk voranbringen

Freiwilliges Engagement in der Öffentlichkeit sichtbar machen : Öffentlichkeitsarbeit ausbauen; Engagement mit neuen Formaten sichtbar machen

: Öffentlichkeitsarbeit ausbauen; Engagement mit neuen Formaten sichtbar machen Im Engagement erworbene Kompetenzen anerkennen: Freiwilligenpass-Berlin und „Juleica“ bekannter machen; Schüler-Freiwilligenpass breiter verankern; Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für Vorteile des Engagements sensibilisieren.

Wer selber nachlesen möchte: Die vollständige „Berliner Engagementstrategie 2020/2025“ finden Sie unter https://www.berlin.de/buergeraktiv/beteiligen/engagementstrategie/

