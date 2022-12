Berlins Gesundheitssenatorin lässt sich vertreten „Wir sind mit den Krankenhäusern im Gespräch“

Volle Stationen, kaum noch Zeit für die kranken Kinder und zunehmend besorgte Eltern – nach den dramatischen Schilderungen aus den Berliner Kliniken hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag öffentlich reagieren sollen. Das wünschte sich jedenfalls die oppositionelle CDU im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Doch Gote kam nicht, sie wurde von Wissenschaftstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos, für Grüne) vertreten.

Naghipour versicherte, die Landesregierung sei aktiv. Die Kliniken verschöben in Absprache mit der Gesundheitsverwaltung elektive, also planbare Eingriffe und organisierten intern den Personaleinsatz um. Die Charité übernehme stadtweit die Federführung. Angesichts massenhafter Virusinfektionen von Kleinkindern hatte die Universitätsklinik angekündigt, ein regionales Netzwerk für Kindermedizin einzurichten.

Vergleichbar ist dieses Vorgehen mit dem in der Hochphase der Corona-Pandemie, als die Intensivstationen in Berlin drei „Levels“ zugeteilt wurden. Als Level I behandelte die Charité die schwersten Fälle. Für Level II zuständig waren 16 Kliniken, darunter die ebenfalls landeseigenen Vivantes-Häuser, die ebenfalls schwere Covid-19-Patienten versorgten. Level-III-Kliniken kümmerten sich um Intensivfälle, die nicht mit Sars-Cov-2 infiziert waren.

Verwaltung weist Kritik zurück

Man sei darüber hinaus mit allen Krankenhäusern im Gespräch, sagte Naghipour. Doch damit berichtete die Staatssekretärin weitgehend Bekanntes.

Am Wochenende hatte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung die Kritik von Kinderärzten zurückgewiesen. Sie hatten in einem offenen Brief bemängelt, es habe sich bei der Versorgung von Kindern trotz steter Hinweise auf die schwierige Lage wenig getan. Der Sprecher widersprach dem, man spreche auf verschiedenen Ebenen mit den involvierten Ärzteverbänden und Krankenhäusern, um die Kinderkliniken zu entlasten.

Mit den Chefärzten der Kinderkliniken und der Leitung des Rettungsdienstes habe es schon im November ein Treffen gegeben. Außerdem verhandele die Senatsverwaltung mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die niedergelassenen Mediziner zuständig ist, darüber, ob die Praxen länger öffnen könnten.

Kommission stellt Reformplan vor

Der Senat habe sich im Bund dafür eingesetzt, sagte Staatssekretärin Naghipour am Montag noch, dass die Kinderkliniken kostendeckend arbeiten können, nun müsse man die Pläne der Bundesregierung abwarten.

Am Dienstag will die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzte Expertenkommission ihren Plan für eine Reform der Krankenhausversorgung vorstellen. Dabei geht es um die Frage, wodurch das aktuelle System der Fallpauschalen ersetzt wird. Bislang zahlen die Krankenkassen den Kliniken pro Behandlungsfall eine fixe Summe – weshalb es lukrative, kostendeckende Eingriffe gibt und solche, für die Kliniken mehr ausgeben, als sie finanziert bekommen.

Insbesondere Kinderabteilungen arbeiten mit hohem Personalaufwand, aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssten viele von ihnen schließen. Lauterbach war auch dafür zuletzt scharf kritisiert worden. „Neben der chinesischen Regierung scheint Minister Lauterbach der einzige zu sein, der keinen angemessenen Umgang mit Corona gefunden hat. Doch während sich Lauterbach auf dieses Virus versteifte, vergaß er insbesondere die Jüngsten“, sagte CDU-Bundesgeneralsekretär Mario Czaja, der von 2011 bis 2016 Berliner Gesundheitssenator war. „Die Lage in den Kliniken und Praxen für Kinder ist gefährlich, die Not enorm.“

Die Kliniken werden durch steigende Fallzahlen atemwegserkrankter Kleinkinder – vor allem durch das RS-Virus und Grippe – belastet. An RSV kann man in jedem Alter erkranken, vor allem für Kleinkinder ist der Erreger gefährlich. Er kann einfache Atemwegsinfektion hervorrufen, aber auch schwere, mitunter lebensbedrohliche Verläufe sind möglich.

