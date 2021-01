Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nährt Hoffnungen darauf, dass die Hauptstadt doch noch in die Impfstoff-Produktion einsteigt. Am Donnerstag sagte Kalayci im Abgeordnetenhaus, dass sie dazu mit dem Pharmakonzern "Berlin Chemie" in Gesprächen sei. Regierungschef Michael Müller wirkte überrascht - der SPD-Politiker ist zugleich Wissenschaftssenator und in der Medizinforschung gut vernetzt.

Eine Sprecherin von Berlin Chemie sagte, man äußerte sich später dazu. Der Konzern gehört seit 1992 zur italienischen Menarini-Gruppe. Berlin-Chemie, dass seinen Stammsitz in Treptow hat, ist für das Arzneimittelgeschäft in Deutschland und Osteuropa zuständig. Circa 5000 Mitarbeiter und 1, 5 Milliarden Euro Jahresumsatz gibt das Unternehmen an.

Kenner der Pharmabranche sagten dem Tagesspiegel nach Kalaycis Ausblick, sie rechneten nicht damit, dass in Berlin bald Impfstoff produziert werde - womöglich aber könnten in den nächsten Wochen schon Experten von Berlin Chemie mit Herstellern kooperieren.

Ähnliches hatte Bayer vor zwei Wochen angekündigt. Berliner Pharmazeuten des Konzerns aus Leverkusen helfen bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs der deutschen Firma Curevac. So werden Experten der Bayer-Pharma-Sparte in Berlin-Wedding in den letzten Schritten zur Zulassung eingesetzt.

Es gehe dabei vor allem um Fragen der Arzneimittelsicherheit, Bayer habe mit der Zulassung neuer Medikamente viel Erfahrung, sagte Bayer-Sprecher Oliver Renner zu Jahresanfang: "Wir prüfen, an welchen Standorten das Sinn macht." Zuvor hatten der Chemiekonzern und die Tübinger Pharma-Entwickler Curevac verkündet, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen zu haben.

Mit Blick auf die Pharmaindustrie in Deutschland hatten sich Medizinforscher und Politiker schon zu Pandemiebeginn dafür ausgesprochen, Produktionen zurückzuholen. Seit Jahren wurden Pharma-Erzeugnisse, deren Erforschung in Europa stattfand, zunehmend in Indien und China und Indien produziert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im März in Brüssel gesagt: "Das ist nicht kurzfristig zu machen, das ist offenkundig. Der Aufbau von Produktionen wird sicherlich eher Monate und Jahre brauchen."