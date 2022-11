Berlins neue S-Bahnstrecke So blau war einst die Siemensbahn

Die Berliner S-Bahnstrecke „Siemensbahn“ war früher blau. Dummerweise gab’s vor 100 Jahren keine iPhones, mit denen man fix ein Foto in Berlin-Siemensstadt hätte machen können. Deshalb hat die Bahn im Sommer einen Aufruf an den Tagesspiegel-Newsletter für Spandau geschickt, doch bitte in alten Fotokisten zu stöbern. Mit viel Glück hat damals ja doch Ur-Opa ein Farbfoto gema…

„Sie haben ja die Bilder, die der Görke sucht!“ Den Spruch bekam nun Stadterklärer Christian Fessel zu hören, der vielen als „Mann mit Hut“ bekannt ist – aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es einmal pro Woche und in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

Fessel bietet kundige Architekturführungen u.a. durch Haselhorst und Siemensstadt an ohne Touri-Bohei. Der Hut ist sein Markzeichen. „Privat“, sagt er, „trage ich den nicht“.

Okay, die Bilder der blauen Siemensbahn sucht nicht nur „der Görke“, also ich, sondern in erster Linie die Deutsche Bahn.

1980 wurde die S-Bahnstrecke stillgelegt und verrostet seitdem

Die Bahn will am 17. Dezember 2029, 4 Uhr, die S-Bahnstrecke wieder in Betrieb nehmen. Die Siemensbahn liegt seit 1980 brach, voller Rost und faszinierender Wildnis.

„Ein aufmerksamer Siemensstädter sprach mich während meiner Siemensbahn-Spezialtour – zufälligerweise auch noch für eine Siemens Software-Abteilung – an und verwies auf die Suche im Spandau-Newsletter“, erzählte Stadterklärer Fessel und zeigt im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel seine Simulationen, die er sonst nur seinen Gästen bei den Touren präsentiert.

Hier die S-Bahnstrecke zwischen Siemensstadt und Wernerwerk. © Mann mit Hut/Fessel

Eröffnet wurde die S-Bahnstrecke 1929, damals mit blauer Farbe. © Mann mit Hut/Fessel

Die S-Bahnstrecke schlängelt sich vom S-Bahnring nach Siemensstadt. © Mann mit Hut/Fessel

„Nun ja, die Bilder sind es nicht. Aber vielleicht doch interessant für einige Leser hier im engsten Newsletter-Kreis 😉 Aber Obacht: Meine Simulationen dienen nur der Illustration bei meiner Spezial-Gruppenführung“, so Fessel. „Sie erheben keinesfalls den Anspruch, den exakten Farbton getroffen zu haben, noch eine Photoshop-Meisterleistung zu sein. Auch ich konnte bisher kein Farbfoto auftreiben“, so Siemensstadt-Kenner Fessel.

Blaue Spuren am rostigen S-Bahnviadukt

„Doch orientiert sich der Blauton an diversen, zeitgenössischen, beschreibenden Äußerungen in Fachzeitschriften, dem Fakt, dass die Siemens-Hausfarbe seinerzeit etwa solch ein Blau war und sehr vielen Spuren an den Viadukten selbst“, so Fessel. Und daher: „Die Farbe sollte also recht nah am Original sein.“

Christian Fessel, „Mann mit Hut“. © privat

Mann mit Hut Hier die neuen Berlin-Touren mit dem Stadterklärer „Mann mit Hut“: mannmithuttouren.de

Wer zufällig historische Farbfotos der blauen Siemensbahn findet (vielleicht auch aus den 50er, 60er, 70er Jahren), kann mir gern das Bild mailen mit einer kurzen Info zur Entstehung: spandau@tagesspiegel.de.

Die Bahn will 2027 mit dem Wiederaufbau starten und steckt aktuell in der Planungsphase. 2026 soll’s losgehen mit den Vorarbeiten.

Die Siemensbahn und ihre Bahnhöfe

Der Verlauf der Siemensbahn und die erhoffte Verlängerung. © .

1. Station: Wernerwerk © Deutsche Bahn/Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

2. Station: Siemensstadt - ebenfalls links mit blauer Stahlbrücke. © Deutsche Bahn/Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

3. Station Gartenfeld © Deutsche Bahn/Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Die neue S-Bahnlinie S6 soll später alle zehn Minuten ab S-Bahnhof Gartenfeld starten. Mit Tempo 60 geht es über den Bahndamm durch die Siemensstadt. Über den S-Bahnring (Jungfernheide, Westhafen ff.) rollt die S6 schließlich hinab ins Untergeschoss des Hauptbahnhofs. Von dort geht’s irgendwann weiter gen Potsdamer Platz.

