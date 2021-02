Die Berliner Mediziner haben einen neuen Präsidenten gewählt – seit diesem Donnerstag steht der 42 Jahre alte Peter Bobbert den 32.000 Mitgliedern der Ärztekammer in der Hauptstadt vor. Sein Amtsantritt fällt in die Zeit der wohl größten Herausforderung für das bundesdeutsche Gesundheitswesen. „Die Umsetzung einer erfolgreichen Impfstrategie wird mit entscheidend dafür sein, wie schnell wir aus der Ausnahmesituation herauskommen“, sagte Bobbert dem Tagesspiegel.

Bobbert ist als Internist im Evangelischen Krankenhaus Hubertus tätig und seit 2014 dort Oberarzt. Zudem ist er Landeschef des Marburger Bundes (MB). Die Gewerkschaft der Klinikmediziner stellt in der Delegiertenversammlung der Ärztekammer, einer Art Standesparlament, die stärkste Fraktion.

Als einen Fehler bezeichnete Bobbert, dass es in Berlin zu Pandemiebeginn über Wochen zu wenig Schutzmaterial für das medizinische Personal gab. Trotz aller Herausforderungen durch die Coronakrise aber, sagte Bobbert, habe das Gesundheitswesen der enormen Belastung bisher Stand gehalten.

Dies sei „der außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft aller Beschäftigten“ zu verdanken. Die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung in der Medizin erheblich beschleunigt. Künftig sollten Praxen, Kliniken und Gesundheitsämter besser vernetzt und gleichberechtigt behandelt werden.

Mehr Personal für Gesundheitsämter, mehr Geld für Kliniken

Insbesondere für den öffentlichen Gesundheitsdienst müsse dringend mehr Personal rekrutiert werden, eine Forderung, die der MB schon vor Jahren erhob – in Berlin waren zuletzt circa 20 Prozent der Planstellen nicht besetzt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Und die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser muss endlich ein Ende haben“, sagte Bobbert. „Die aus ökonomischen Zwängen heraus seit Jahren durchgeführten Sparmaßnahmen insbesondere bei der Belegschaft haben die Kliniken in den letzten Monaten an und teils über ihre Belastungsgrenzen geführt. Nicht an Betten und Beatmungsgeräten hat es gefehlt, sondern an Personal. Wir müssen viel mehr in den Faktor Mensch investieren.“

Berlins bisheriger Ärztekammerpräsident, Günther Jonitz, hatte sein Amt zum 1. Februar niedergelegt. Seit 1999 stand der Chirurg der Standesvertretung vor. Jonitz, 62 Jahre, hatte seinen Schritt früh angekündigt; er wolle vor der Kammerwahl 2023 den Weg für die nachkommende Generation freimachen. Den Kammern müssen alle zugelassenen Mediziner des jeweiligen Bundeslandes angehören. Die Kammern regeln Standes- und Weiterbildungsfragen der Zunft weitgehend autonom, der Staat greift nur bei groben Verstößen ein.