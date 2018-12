Kurz vor dem Fest forderte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einer Mitteilung mehr Zusammenhalt in der Stadt und erinnert noch einmal an die Opfer vom Breitscheidplatz – vor wenigen Tagen jährte sich der Anschlag zum zweiten Mal. Müller wünscht den Berlinern zum Weihnachtsfest vor allem Zeit für Familie und Freunde. Menschlicher Zusammenhalt in Familie und Gesellschaft brauche Pflege und Aufmerksamkeit, um weiter zu wachsen, sagte Müller in seinem verbreiteten Weihnachtsgruß. Sozialer Kontakt, Begegnung und Austausch stifteten Freude, Wärme und machten Lebensqualität ganz wesentlich aus. „Dies trifft auf uns alle zu, egal welche Herkunft, welcher Glauben und welche Lebensweise jede und jeden Einzelnen prägen“, so Müller.

Ganz besonders denke er in diesen Tagen an Alleinerziehende, an Einsame und Alte, an Kranke, Obdachlose und nicht zuletzt an Geflüchtete, denen Berlin Schutz und Existenz gebe, sagte der Regierende weiter. Hier sei nicht allein der Staat gefordert, sondern jede und jeder könne hier etwas Gutes tun. Sein Grußwort zum Jahresende beendete Müller mit einem besonderen Dank an alle, die „u.a. in Krankenhäusern, bei Feuerwehr und Polizei, bei den Verkehrs- und Versorgungsbetrieben auch an den Weihnachtstagen ihre Arbeit für uns alle tun.“ (epd/Tsp)