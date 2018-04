Erstmals seit fast 50 Jahren ist es soweit: Berlin bittet eine seiner landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften um Mithilfe beim Schulbau. Die Wahl fiel auf die Howoge. Sie gilt als so gut aufgestellt, dass man ihr zutraut, bis 2026 rund 30 Schulen und Großsanierungen im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Euro abzuwickeln. Weitere vier Milliarden Euro wird das Land selbst verbauen, damit letztlich rund 86 000 Schüler zusätzlich untergebracht werden können.

Um die Beteiligung der Howoge wurde seit fast zwei Jahren gestritten: Damals – kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus – hatte die SPD ihr Schulbauprogramm vorgestellt. Die Herausforderung ist groß, weil nicht nur rund 60 neue Schulen gebaut werden müssen , sondern auch Dutzende Schulen baufällig sind – eine Folge des Sanierungsstaus. Da ab 2020 die von der EU vereinbarte Schuldenbremse greift, war bereits 2016 klar, dass das Land die benötigten Milliarden nicht komplett selbst über Kredite finanzieren kann. Sehr schnell fiel die Wahl auf die Howoge.

Das Land behält die Grundstücke, die HoWoGe bebaut sie

Sie soll die Schulgrundstücke in Erbbaurecht erhalten. Das bedeutet: Das Land behält diese Grundstücke, aber die HoWoGe bebaut sie – kreditfinanziert. Weiter ist geplant, dass die neu gebauten Schulgebäude von der Howoge an die Bezirke vermietet werden. „Basis dafür ist eine reine Kostenmiete, die den Kapitaldienst – Zins und Tilgung – abdeckt sowie geringe laufende Verwaltungskosten“, teilte die Senatsverwaltung für Finanzen mit. Nach Ablauf der Mietzeit von mindestens 25 und maximal 33 Jahren fallen die Schulen an den Bezirk zurück und das Erbbaurecht läuft automatisch aus.

Bei den Sanierungen ist es ähnlich. Auch hier erhält die Howoge Erbbaurechte an den Schulgrundstücken und erwirbt die Schulgebäude. Das entspricht laut Senat „dem üblichen Verfahren bei der Vergabe von Erbbaurechten“: Wenn Erbbaurecht vergeben wird, gehen die bestehenden Gebäude in das Eigentum des Erbbaurechtnehmers über. In diesem Fall werde der Kaufpreis aber gestundet. Die Howoge investiert in diese Schulen dann kreditfinanziert für grundlegende Sanierungen von mehr als zehn Millionen Euro.

Bedenken in der Koalition

Über diese Konstruktion war lange diskutiert worden. Insbesondere die Initiative „Gemeingut in Bürgerinnenhand“ warnte davor, dass die Schulen im Fall einer Insolvenz der Howoge dem Land verloren gehen könnten. Von einer „Privatisierung“ der Schulen war die Rede, letztlich überzeugte „Gemeingut“ aber weder die Linke noch die Grünen und konnte auch die Bevölkerung nicht auf die Straße bringen. Um die Bedenken, die es – auch in der Koalition – durchaus gab, zu zerstreuen, sichert die Finanzverwaltung dem Parlament ein Maximum an Transparenz zu. Zudem werde der Hauptausschuss halbjährlich einen „schulscharfen Bericht“ über die Bau- und Sanierungsmaßnahmen erhalten. Auch der Landesbeirat Schulbau wird sich mit den Baumaßnahmen der Howoge „befassen“ können, betont die Finanzverwaltung.

Der Senat will auch die Befürchtung zerstreuen, dass die Howoge für etwaige Schlechtleistungen nicht haftbar gemacht werden könnte: Diese Gefahr wurde immer wieder beschworen, da Schulen in den siebziger und achtziger Jahren entsprechende Erfahrungen mit der Wohnungsbaugesellschaft Degewo gemacht hatten, die damals die Mittelstufenzentren baute. Daher betont der Senat nun: „Ist an der Schule etwas nicht ordentlich gemacht, ist die Howoge während der Gewährleistungsphase in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen. Nicht anders kennen es auch diejenigen, die sich privat ein Haus bauen lassen.“

Diskussionen werden folgen

In der kommende Woche will die Bildungsverwaltung den Ablaufplan für die Schulbauoffensive vorstellen, der seit Monaten avisiert war. Dann werden die Schulen endlich erfahren, wann ihre Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten sind.

Schon jetzt ist absehbar, dass es einige Diskussionen geben wird. So moniert Pankow, dass mehrere große Baumaßnahmen, für die der Bezirk um Amtshilfe gebeten hatte, nicht in der aktuellen Liste auftaucht. Für Pankow bedeutet das, dass rund 300 Millionen Euro zusätzlich verbaut werden müssen, ohne dafür genug Mitarbeiter im Hochbauamt zu haben. Die Finanzverwaltung stellte am Dienstag aber auf Anfrage klar, dass der Bezirk die fehlenden Mitarbeiter nicht aus den Investitionsmitteln bezahlen darf. Hier können Sie nachlesen, wo in Berlin Schulen neu gebaut werden.