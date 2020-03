Charité wird bis zu fünf Patienten aus Italien aufnehmen

Am Dienstagabend hatte es der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angekündigt, am Tag darauf lief die Hilfe bereits an. Wie Senatssprecherin Melanie Reinsch dem Tagesspiegel bestätigte, wird die Charité zeitnah bis zu fünf schwer am Coronavirus erkrankte Patienten aus Italien aufnehmen und intensivmedizinisch behandeln. Der Kontakt zwischen der Klinik und der Deutschen Botschaft in Rom sei hergestellt, erklärte Reinsch weiter, alle weiteren Modalitäten würden derzeit geklärt. Wann genau die ersten Patienten aus dem vom Virus besonders schwer betroffenen Nachbarland in der Hauptstadt eintreffen, ließ sie offen.

Aus den Reihen der Gesundheitspolitiker im Parlament kam Unterstützung für die Hilfsmaßnahme. Sowohl Thomas Isenberg (SPD) als auch Catherina Pieroth (Grüne) und Wolfgang Albers (Linke) begrüßten den Schritt, alle drei sind gesundheitspolitische Sprecher ihrer jeweiligen Fraktion. Müller selbst hatte am Dienstagabend in einer Sendung des "rbb" erklärt: „Solidarität macht nicht an der Stadtgrenze halt.“