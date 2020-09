Berlins Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen Krach, kandidiert als Regionspräsident der Region Hannover. Das kündigte der SPD-Politiker und gebürtige Hannoveraner auf seiner Webseite an. Damit will er im kommenden Jahr den bisherigen Regionspräsidenten Hauke Jagau ablösen, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antritt.

"Ich bin Hannoveraner durch und durch", schrieb Krach in seiner Bewerbung. Er sei sich sicher, dass ihm seine Berliner Zeit viel mitbringe für das Amt in Hannover. Dabei verwies er auf Erfolge Berlins bei der Ansiedlung von Wissenschaftseinrichtungen.

Der 41-jährige Krach ist seit 2014 Staatssekretär für Wissenschaft, erst in der Bildungsverwaltung angesiedelt, seit 2016 unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller in der Senatskanzlei. Nach seinem Politikwissenschaftsstudium an der Freien Universität hatte Krach zunächst für die Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin, dann in der Bildungsverwaltung gearbeitet. Unter Krachs Leitung war in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit der Charité Berlins Corona-Teststrategie entstanden.

Auf Twitter äußerte sich Krach zu seiner Entscheidung. "Wer mich kennt, weiß, dass mein Herz für die Region Hannover schlägt", schrieb er und sprach von einer neuen Herausforderung. Zunächst würden aber noch Aufgaben in Berlin anstehen.

Müller dankt seinem Staatssekretär

Michael Müller dankte seinem Staatssekretär am Mittwoch: "Steffen Krach hat unglaublich viel für Berlin bewegt, dass unserer Stadt heute der Inovationsstandort Nummer eins in Deutschland ist, trägt auch seine Handschrift. Wir haben eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und ich bedauere natürlich, dass er Berlin verlassen will", sagte der Regierende dem Tagesspiegel.

Auch Parteifreunde von Krach reagierten am Mittwochmorgen enttäuscht über die Meldung. "Schade für Berlin, bester Mann für Hannover ...man muss auch loslassen können", twitterte Sven Kohlmeier, SPD-Mitglied im Abgeordnetenhaus, der im kommenden Jahr jedoch selbst nicht nochmal für das Abgeordnetenhaus kandidieren wird.

Mit Krach könnte ein weiterer führender SPD-Politiker die Berliner Landespolitik verlassen. Neben dem Regierenden Michael Müller, der in den Bundestag will, hatten bereits Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci angekündigt, nach dieser Legislaturperiode nicht mehr für ihre Ämter bereit zu stehen.

Für die Berliner Wissenschaft wäre der Abgang Krachs ein großer Verlust. Krach ist ein politischer Zögling des früheren Bildungs- und Wissenschaftssenators Jürgen Zöllner, für den Krach bereits als persönlicher Referent arbeitete. Als Wissenschafts-Staatssekretär - erst unter Sandra Scheeres, dann unter Michael Müller, der ja seit 2016 in Personalunion auch Wissenschaftssenator ist - hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wissenschaft einer der wenigen Bereiche Berlins ist, bei denen der Senat seit Jahren glänzt. Er gilt als der Mann, der Müller hier den Rücken freihält, Verhandlungen mit den Hochschulen führt und bundespolitisch unter den Wissenschaftsministerinnen und -ministern Akzente setzt - auch ein Grund, warum Berlin hier so gut dasteht.